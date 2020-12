F-X japonais : Lockheed Martin fournira le soutien technologique

Lockheed Martin choisi face à Boeing et BAE Systems

C'est finalement et sans grande surprise Lockheed Martin que le gouvernement japonais a choisi face à BAE Systems et Boeing dans le cadre du projet F-X d’avion de chasse de nouvelle génération, en choisissant Mitsubishi Heavy Industries comme principal entrepreneur pour diriger des entreprises japonaises et américaines qui participeront au programme, avec Lockheed Martin fournissant un soutien technologique. Cette décision intervient alors que le Japon espère renforcer son alliance avec les États-Unis face à l’augmentation de l’activité militaire chinoise dans la région asiatique.

90 avions pour remplacer le vieil F-2

Le Japon prévoit de fabriquer environ 90 avions qui succéderont au F-2 vieillissant, avec un déploiement prévu pour 2035. Le coût du projet devrait dépasser 5 000 milliards de yens (48 milliards d'euros). Les coûts initiaux de planification seront inclus dans le projet de budget pour l’exercice 2021 qui sera approuvé par le cabinet japonais plus tard ce mois-ci.

Un turboréacteur développé par IHI

En octobre, le ministère japonais de la Défense a signé un contrat avec Mitsubishi Heavy Industries en tant que maître d’œuvre. Le constructeur sera responsable de la conception de l’intégration de l’avion et des systèmes. La société d’ingénierie IHI développera le moteur, Subaru qui lui officie dans le secteur automobile et aérospatial sera en charge de l’appareil d’atterrissage, Toshiba et le groupe informatique Fujitsu produiront le radar. Le système de mission, qui contrôle la guerre électronique, sera développé par Mitsubishi Electric.

