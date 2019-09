Extension majeure pour l'aéroport Marcel Dassault

La Région Centre-Val de Loire a décidé de prendre le taureau par les cornes et donner un coup d'accélérateur au développement de l'aéroport Marcel Dassault à Châteauroux. Il s'agit de s'appuyer sur les points forts de la plate-forme : le stockage et le démantèlement d'avions en fin de vie ainsi que la maintenance. Egalement connu pour les facilités qu'il offre pour les essais techniques avion et la formation des pilotes (piste de 3 500 m, espaces dégagés, absence de couvre-feu,...), l'aéroport Marcel Dassault compte développer cette vocation industrielle en se dotant d'un nouvel hangar de très grande taille et d'une nouvelle tour de contrôle. Baptisée "Le Phare", la tour fera 42 mètres de haut. L'Etat participe au financement à hauteur de 3 M€. Par contre, la Région Centre-Val de Loire prend en charge la maîtrise d'oeuvre du hangar, baptisé "La Cathédrale" en raison de ses dimensions : 38 mètres de hauteur et une surface de 8 540 m2. Ce qui le rend capable d'accueillir les plus gros avions du monde. Il n'existe que 22 structures de ce type dans le monde. Le hangar sera mis à la disposition d'avionneurs, de compagnies aériennes ou d'industriels, pour des activités de peinture, de maintenance ou de conversion avions. L'aéroport Marcel Dassault compte déjà plusieurs entreprises dans la maintenance et les activités annexes : ATE (peinture avions), Dale Aviation (maintenance), Egide Aviation (maintenance avions légers et hélicoptères), Veolia et Vallair (démantèlement et recyclage avions).