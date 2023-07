Exposition "Un chevalier du ciel : Édouard Corniglion-Molinier, Compagnon de la Libération" aux Invalides

Un FAFL des deux Guerres mondiales

Le musée de l'Ordre de la Libération, à l'Hôtel national des Invalides, s'apprête à rendre hommage, au travers d'une exposition, à l'un des aviateurs des FAFL (Forces Aériennes Françaises Libres) connu de par son nom, mais dont le parcours l'est nettement moins... Et qui mérite vraiment que l'on s'y arrête. Jugez-en plutôt. De son baptême de l’air à l’adolescence, jusqu’à son record de vitesse à bord d’un Mystère IVN en 1955 alors qu’il est ministre, la vie d'Édouard Corniglion-Molinier est traversée par la passion de l’aviation. Sept fois cité à l’âge de 20 ans, il est le plus jeune pilote de chasse de la Première Guerre mondiale et l’un des trois pilotes français à avoir obtenu au moins une victoire dans chacun des deux conflits mondiaux.

Au-dessus du Yemen et au sein de l’escadrille España

« Séduit par le parfum d’aventure » que lui propose un certain André Malraux, il survole le Yémen avec ce dernier à la recherche du royaume de la légendaire reine de Saba et s’engage aux côtés des Républicains espagnols dans la mise sur pied de l’escadrille España toujours au côté d’André Malraux. Il combat encore dans le ciel de France en 1940. Parmi les premiers résistants en France dès l’été 1940, il contribue ensuite, auprès du général de Gaulle, à la création d’unités de chasse et de bombardement des Forces aériennes françaises libres.

Du 2 octobre 2023 au 4 février 2024

Suivant ce fil rouge de l’aviation, l’exposition réalisée par le musée de l’Ordre de la Libération s’attachera à évoquer les multiples facettes de la vie d’Édouard Corniglion-Molinier. Le musée de l’Ordre de la Libération lui rend hommage à l’occasion du 60ème anniversaire de sa disparition, à travers l'exposition « Un chevalier du ciel. Édouard Corniglion-Molinier, Compagnon de la Libération (1898-1963) ». Elle se tiendra du 2 octobre 2023 au 4 février 2024, au musée de l'Ordre de la Libération, Hôtel national des Invalides, à Paris.