Exotrail au service du Commandement de l’Espace

Une version adaptée aux besoins du CDE

La startup francilienne Exotrail, spécialisée dans la mobilité dans l'espace depuis sa création en 2017, a annoncé le 10 mai avoir signé un contrat avec l’Agence de l’Innovation de Défense (AID), pour la fourniture d’un logiciel de simulation et d’analyse de l’environnement spatial au profit du Commandement de l’Espace (CDE), le service interarmées de l'Armée créé en septembre 2019 pour garantir à la France son autonomie stratégique spatiale.

Le contrat concerne une version adaptée d’ExoOPSTM – Mission Design, le logiciel « Software-as-a-Service » (logiciel en tant que service) de simulation et d’analyse de missions spatiales développé et commercialisé par Exotrail, et notamment utilisé par le Cnes, Thales Alenia Space et Eutelsat.

Cette version doit répondre aux besoins spécifiques du CDE, en fournissant des capacités de simulation et de compréhension à ses opérateurs et décideurs, en particulier pour la caractérisation des manœuvres de satellites.

Une méthodologie dite agile

Depuis plus d’un an, les opérateurs du CDE utilisaient déjà la version produit du logiciel, les fonctionnalités spécifiques vont être réalisées sur une période de deux ans, au travers d’une méthodologie de développement dite agile, permettant « une revisite régulière des résultats et une adaptation des développements au plus proche des besoins métiers des opérateurs du CDE ».

Sébastien Duménil, directeur commercial d’Exotrail, se félicite de ce contrat : « Nous sommes extrêmement honorés d’avoir été sélectionnés par l’AID pour la création de nouveaux moyens capacitaires au profit du Commandement de l’Espace avec lequel nous travaillons depuis plus d’une année. Nous sommes également très satisfaits par cette approche innovante de combiner notre produit ExoOPSTM avec des développements spécifiques sous méthodologie « Agile ». C’est, de notre point de vue, une manière efficace de délivrer rapidement une solution adaptée et au plus proche des besoins des opérateurs ».