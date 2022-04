Un service de mobilité spatiale français inauguré en 2023

Quatre lancements d’ici 2024

Exotrail, jeune pousse créée en 2017 pour développer et commercialiser des propulseurs électriques (à effet Hall) pour nano et micro-satellites, prévoit de lancer en octobre 2023 le SpaceVan, un véhicule de transfert orbital inaugurant un nouveau service de mobilité dans l'espace.

Le premier exemplaire sera embarqué à bord d'une mission « sherpa » du Falcon 9 de SpaceX.

Puis au moins trois missions suivront en 2024, à bord de différents lanceurs.

Depuis 2019, Exotrail fait partie de la Newspace Factory, le groupement initié par le pôle de compétitivité toulousain Aerospace Valley.

Au service des constellations

Exotrail explique qu’avec son concept de son service de mobilité, les opérateurs de nano et micro-satellites pourront déployer « rapidement et efficacement leurs constellations sur plusieurs plans, altitudes et inclinaisons différents, tout en profitant de missions de lancement partagées nettement moins chères », sans avoir à dépendre de lanceurs dédiés « qui augmentent considérablement les coûts de lancement ».

Le SpaceVan disposera d'interfaces standard qui permettront de déployer à la fois des nano et des micro-satellites, et pourra héberger de charges utiles complémentaires.

Il utilisera les solutions de propulsion électrique ExoMG d'Exotrail, déjà éprouvées dans l'espace, qui offrent une capacité de déploiement jusqu'à 400 kg et jusqu'à 1 km/s de delta V. Ainsi, le SpaceVan sera capable d'effectuer une manœuvre typique de changement de plans de constellation en moins de trois mois et un changement de 100 km d’altitude en seulement deux semaines.

Avec ce nouveau service, Exotrail entend répondre « aux besoins de mobilité de ses clients à chaque étape du cycle de vie des missions », et ouvrir la voie « à un nouveau monde de logistique spatiale ».