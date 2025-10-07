EXCLUSIF : La 12,7, l'ultima ratio de la marine contre les drones
EXCLUSIF : La 12,7, l'ultima ratio de la marine contre les drones
© Jean-Marc Tanguy
Antony Angrand
Jean-Marc Tanguy

publié le 07 octobre 2025 à 20:31

465 mots

whattsap linkedin twitter facebook

EXCLUSIF : La 12,7, l'ultima ratio de la marine contre les drones

La marine vient de commander il y a quelques jours un nombre non connu -sans doute des centaines- de kits pour renforcer l'autoprotection de ses navires. La M3M de FN Herstal, et des adaptations de mitrailleuses M2HB QCB réalisées par le Français TR-Equipement formeront l'ossature du dernier recours pour les navires. Avant l'arrivée, en 2027, de la minigun en calibre 12,7 mm en 2027.

TR-Equipement au secours de la marine 

La PME TR-Equipement vient de sortir une grosse épine du pied de la marine, qui doit en urgence renforcer l'autoprotection de ses navires. Ses canons (français KNDS) de 20 mm manquent de fiabilité et de punch, restent les bonnes vieilles mitrailleuses lourdes de 12,7 mm, plus de 100 ans au compteur pour la technologie, et parfois pour les armes..., qui ont une fois encore fait merveille durant l'exercice Wildfire, il y a quelques jours.

Une mitrailleuse M2HB QCB bitube

Selon nos sources, TR-Equipement a fait la démonstration que ces armes peuvent protéger efficacement les navires, moyennant une revisite proposée par l'industriel angevin : une mitrailleuse M2HB QCB bitube (au lieu d'un) a été testée sur une frégate, peut-être la Lorraine (photo) selon le blogeur Florent de Saint-Victor. TR-Equipement fait motus sur ce programme d'agilité. Selon nos sources, des dizaines, sans doute des centaines de kits seraient nécessaires sur un panel de navires assez larges du porte-avions Charles-de-Gaulle aux navires de soutien.

1100 coups par minute 

Jusque là, la marine avait fait confiance au minigun M134D de Dillon, également fourni en France par TR-Equipement, et à la M3M de FN Herstal, un M2 complètement reconstruite par la société belge qui crache ses ogives de 12,7 mm à la cadence de tir de 1100 coups par minute, au lieu des 550 de la version d'origine. Interrogé il y a quelques mois par Air et Cosmos, un représentant de la société avait prudemment battu en retraite, invoquant le secret contractuel "dû au client". Lapsus, il y avait donc bien un contrat en vue.

TR-Equipement fournira donc une prestation globale

La marine a beau placer de l'optronique champ large sur les M134D, le calibre 7,62 mm a moins de force que le 12,7 mm et surtout porte beaucoup moins loin -quelques centaines de mètres- que la 12,7 mm. Le même constat a été fait pour les mitrailleuses embarquées depuis longtemps, des M3M ont fleuri aux portes des Caïman Marine. La marine veut agrandir sa bulle de protection, pour éviter les éclats ou pire. Le 12,7 mm a donc tous ces mérites. Il manquait l'effecteur, TR-Equipement fournira donc une prestation globale avec des modifications d'armes, des berces, et un conseil avisé sur la façon d'aller vite.

Forces spéciales et unités d'intervention, mais aussi grandes séries 

TR-Equipement, fondée par Thierry Roger s'était surtout fait connaître jusqu'à présent pour ses fournitures aux forces spéciales et unités d'intervention, mais aussi sur quelques grandes séries destinées aux armées. Il n'a manifestement pas oublié ces logiques agiles et félines qui feront sans doute florès ailleurs dans les armées. Et peut-être lui ramèneront aussi l'intérêt de la marine, sur d'autres programmes. Il était notamment candidat à la succession des propulseurs sous marins Stidd qu'il avait livrés notamment au commando Hubert.

Mots clés

tr-equipement Marine nationale autoprotection des navires exercice wildfire m2hb qcb bitube mitrailleuse lourde dillon minigun m134d thierry roger Forces spéciales propulseurs sous marins stidd commando hubert


Lire aussi

AEGEAN prend livraison d'un nouvel ATR 72-600 et en commande deux supplémentaires
Compagnies aériennes

AEGEAN prend livraison d'un nouvel ATR 72-600 et en commande deux supplémentaires

Les deux ATR 72-600 supplémentaires devr ...

Commentaires
Antony Angrand
Jean-Marc Tanguy
07/10/2025 20:31
465 mots

Défense

EXCLUSIF : La 12,7, l'ultima ratio de la marine contre les drones

La marine vient de commander il y a quelques jours un nombre non connu -sans doute des centaines- de kits pour renforcer l'autoprotection de ses navires. La M3M de FN Herstal, et des adaptations de mitrailleuses M2HB QCB réalisées par le Français TR-Equipement formeront l'ossature du dernier recours pour les navires. Avant l'arrivée, en 2027, de la minigun en calibre 12,7 mm en 2027.

EXCLUSIF : La 12,7, l'ultima ratio de la marine contre les drones
EXCLUSIF : La 12,7, l'ultima ratio de la marine contre les drones

TR-Equipement au secours de la marine 

La PME TR-Equipement vient de sortir une grosse épine du pied de la marine, qui doit en urgence renforcer l'autoprotection de ses navires. Ses canons (français KNDS) de 20 mm manquent de fiabilité et de punch, restent les bonnes vieilles mitrailleuses lourdes de 12,7 mm, plus de 100 ans au compteur pour la technologie, et parfois pour les armes..., qui ont une fois encore fait merveille durant l'exercice Wildfire, il y a quelques jours.

Une mitrailleuse M2HB QCB bitube

Selon nos sources, TR-Equipement a fait la démonstration que ces armes peuvent protéger efficacement les navires, moyennant une revisite proposée par l'industriel angevin : une mitrailleuse M2HB QCB bitube (au lieu d'un) a été testée sur une frégate, peut-être la Lorraine (photo) selon le blogeur Florent de Saint-Victor. TR-Equipement fait motus sur ce programme d'agilité. Selon nos sources, des dizaines, sans doute des centaines de kits seraient nécessaires sur un panel de navires assez larges du porte-avions Charles-de-Gaulle aux navires de soutien.

1100 coups par minute 

Jusque là, la marine avait fait confiance au minigun M134D de Dillon, également fourni en France par TR-Equipement, et à la M3M de FN Herstal, un M2 complètement reconstruite par la société belge qui crache ses ogives de 12,7 mm à la cadence de tir de 1100 coups par minute, au lieu des 550 de la version d'origine. Interrogé il y a quelques mois par Air et Cosmos, un représentant de la société avait prudemment battu en retraite, invoquant le secret contractuel "dû au client". Lapsus, il y avait donc bien un contrat en vue.

TR-Equipement fournira donc une prestation globale

La marine a beau placer de l'optronique champ large sur les M134D, le calibre 7,62 mm a moins de force que le 12,7 mm et surtout porte beaucoup moins loin -quelques centaines de mètres- que la 12,7 mm. Le même constat a été fait pour les mitrailleuses embarquées depuis longtemps, des M3M ont fleuri aux portes des Caïman Marine. La marine veut agrandir sa bulle de protection, pour éviter les éclats ou pire. Le 12,7 mm a donc tous ces mérites. Il manquait l'effecteur, TR-Equipement fournira donc une prestation globale avec des modifications d'armes, des berces, et un conseil avisé sur la façon d'aller vite.

Forces spéciales et unités d'intervention, mais aussi grandes séries 

TR-Equipement, fondée par Thierry Roger s'était surtout fait connaître jusqu'à présent pour ses fournitures aux forces spéciales et unités d'intervention, mais aussi sur quelques grandes séries destinées aux armées. Il n'a manifestement pas oublié ces logiques agiles et félines qui feront sans doute florès ailleurs dans les armées. Et peut-être lui ramèneront aussi l'intérêt de la marine, sur d'autres programmes. Il était notamment candidat à la succession des propulseurs sous marins Stidd qu'il avait livrés notamment au commando Hubert.

Mots clés

tr-equipement Marine nationale autoprotection des navires exercice wildfire m2hb qcb bitube mitrailleuse lourde dillon minigun m134d thierry roger Forces spéciales propulseurs sous marins stidd commando hubert

Lire aussi

AEGEAN prend livraison d'un nouvel ATR 72-600 et en commande deux supplémentaires
Compagnies aériennes

AEGEAN prend livraison d'un nouvel ATR 72-600 et en commande deux supplémentaires

Les deux ATR 72-600 supplémentaires devraient être livrés en décembre 2026.
Commentaires