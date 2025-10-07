EXCLUSIF : La 12,7, l'ultima ratio de la marine contre les drones

TR-Equipement au secours de la marine

La PME TR-Equipement vient de sortir une grosse épine du pied de la marine, qui doit en urgence renforcer l'autoprotection de ses navires. Ses canons (français KNDS) de 20 mm manquent de fiabilité et de punch, restent les bonnes vieilles mitrailleuses lourdes de 12,7 mm, plus de 100 ans au compteur pour la technologie, et parfois pour les armes..., qui ont une fois encore fait merveille durant l'exercice Wildfire, il y a quelques jours.

Une mitrailleuse M2HB QCB bitube

Selon nos sources, TR-Equipement a fait la démonstration que ces armes peuvent protéger efficacement les navires, moyennant une revisite proposée par l'industriel angevin : une mitrailleuse M2HB QCB bitube (au lieu d'un) a été testée sur une frégate, peut-être la Lorraine (photo) selon le blogeur Florent de Saint-Victor. TR-Equipement fait motus sur ce programme d'agilité. Selon nos sources, des dizaines, sans doute des centaines de kits seraient nécessaires sur un panel de navires assez larges du porte-avions Charles-de-Gaulle aux navires de soutien.

1100 coups par minute

Jusque là, la marine avait fait confiance au minigun M134D de Dillon, également fourni en France par TR-Equipement, et à la M3M de FN Herstal, un M2 complètement reconstruite par la société belge qui crache ses ogives de 12,7 mm à la cadence de tir de 1100 coups par minute, au lieu des 550 de la version d'origine. Interrogé il y a quelques mois par Air et Cosmos, un représentant de la société avait prudemment battu en retraite, invoquant le secret contractuel "dû au client". Lapsus, il y avait donc bien un contrat en vue.

TR-Equipement fournira donc une prestation globale

La marine a beau placer de l'optronique champ large sur les M134D, le calibre 7,62 mm a moins de force que le 12,7 mm et surtout porte beaucoup moins loin -quelques centaines de mètres- que la 12,7 mm. Le même constat a été fait pour les mitrailleuses embarquées depuis longtemps, des M3M ont fleuri aux portes des Caïman Marine. La marine veut agrandir sa bulle de protection, pour éviter les éclats ou pire. Le 12,7 mm a donc tous ces mérites. Il manquait l'effecteur, TR-Equipement fournira donc une prestation globale avec des modifications d'armes, des berces, et un conseil avisé sur la façon d'aller vite.

Forces spéciales et unités d'intervention, mais aussi grandes séries

TR-Equipement, fondée par Thierry Roger s'était surtout fait connaître jusqu'à présent pour ses fournitures aux forces spéciales et unités d'intervention, mais aussi sur quelques grandes séries destinées aux armées. Il n'a manifestement pas oublié ces logiques agiles et félines qui feront sans doute florès ailleurs dans les armées. Et peut-être lui ramèneront aussi l'intérêt de la marine, sur d'autres programmes. Il était notamment candidat à la succession des propulseurs sous marins Stidd qu'il avait livrés notamment au commando Hubert.