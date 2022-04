eVTOL : plus très loin des 5000 ventes, options et engagements

LCI se lance avec BETA Technologies

Après Avolon en juin 2021, c'est au tour d'un autre loueur, cette fois plus connu sur le segment des hélicoptères avec plus de 140 unités en portefeuille, de se lancer sur les aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical, eVTOL en anglais ou ADAVe en français. LCI a fait le choix de l'ALIA-250 conçu et développé par BETA Technologies qui vise le transport de cinq passagers plus un pilote sur une distance de 250 nm. La version fret affiche une charge marchande de 635 kg et suscite l'intérêt d'UPS qui s'est engagé sur 150 exemplaires. LCI s'est engagé sur 50 exemplaires avec la possibilité de monter à 125 avec les options. Le prototype de l'ALIA-250 multiplie les vols d'essai avec l'objectif d'une livraison en 2024.

Pas loin des 5 000 ventes, options, engagements

Avec l'engagement de LCI, les différents programmes de eVTOL ou ADAVe ne sont plus très loin des 5 000 ventes, options et engagements accumulés depuis les premières annonces au printemps 2020. Le brésilien EVE avait pris de l'avance mais a été depuis dépassé par Vertical Aerospace qui a bénéficié du coup de pouce d'Avolon avec ses 500 engagements pour le VA-X4 qui vise quatre passagers plus un pilote sur une distance de plus de 100 nm. Avec l'objectif d'un premier vol en 2022. Les sceptiques souligneront que des acomptes n'engagent pas à grand chose sur le plan financier. De même, les engagements représentent 70 % du total des plus de 4 750 unités accumulées depuis un an.

L'intérêt des poids lourds du secteur hélicoptères

Néanmoins, des poids lourds du secteur hélicoptères ont intégré la donne eVTOL dans leurs plans de développement futurs. A l'instar du brésilien HeliSul ou encore de l'américain Bristow Group qui gère une flotte de 230 hélicoptères. Excusez du peu. Et ils ne sont pas les seuls. En Australie aussi, on suit ces programmes avec attention et l'Europe ne va pas tarder à franchir le pas.