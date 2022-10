eVTOL : Delta Air Lines investit 60 M$ dans Joby Aviation

Du eVTOL pour remplacer l'hélicoptère

L'investissement de 60 M$ réalisé par Delta Air Lines dans la société américaine Joby Aviation qui développe un eVTOL ou ADAVe, taxi aérien propulsé à l'électrique, s'intègre dans le cadre d'un partenariat commercial et opérationnel pluriannuel et multi-marchés. L'objectif est de proposer un service de taxi aérien aux clients de la compagnie aérienne entre un lieu proche de leur domicile ou du lieu de leur rendez-vous d'affaires et les aéroports de New York et de Los Angeles. Ou vice-versa. Ce type de services existe déjà et se fait aujourd'hui en hélicoptère. L'objectif est donc de prendre à terme du eVTOL pour remplacer l'hélicoptère.

Utiliser les héliports existants

En attendant qu'un réseau de "vertiports" se mette progressivement en place, Delta Air Lines et Joby Aviation vont d'ailleurs utiliser pour "roder" le futur service de taxi aérien les héliports existants à New York qui en compte trois et à Los Angeles où ils sont plus nombreux. Une démarche qui fait sens et qui a le mérite de limiter les investissements. Reste maintenant à connaître le calendrier de mise en place du service de taxi aérien et cela repose pour l'instant beaucoup sur les progrès réalisés dans le développement du eVTOL de Joby Aviation qui vise un aéronef capable de prendre cinq personnes avec une autonomie de 241 km.

Un crash en février 2022

Le démonstrateur de Joby Aviation est aux essais depuis un certain temps maintenant et a réalisé plus de 1 000 vols d'essai, acquérant une maturité progressive qui fait que Joby Aviation est toujours actuellement la seule société officiant sur le segment des eVTOL ou ADAVe à avoir signé une base de certification G-1 (étape 4) pour ses appareils avec la FAA. Le programme d'essai a connu un crash en février dernier, un des prototypes télé-piloté s'écrasant au cours d'un vol à Jolon en Californie. Sans que cela n'entame la décision de Delta Air Lines d'investir dans le programme.