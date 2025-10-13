Evolito fournira les moteurs de l'Electra EL9

Evolito fournira les moteurs

Electra a retenu Evolito, l'un des principaux développeurs de moteurs électriques, de générateurs et de systèmes de propulsion électrique entièrement intégrés pour l'aérospatiale, pour fournir les unités de propulsion électrique (EPU) de son avion hybride-électrique EL9 Ultra Short, capable de décoller et d'atterrir sur une distance de 45 mètres. Evolito fournira à Electra des EPU haute performance qui intègrent des moteurs légers, des contrôleurs de moteur à haute intégrité et des contrôles thermiques avancés. Conçues pour offrir une fiabilité et une efficacité de niveau aérospatial, ces EPU entraînent les huit hélices situées le long du bord d'attaque de la voilure de l'EL9. Ce système de propulsion électrique distribué permet à l'EL9 d'atteindre une portance élevée, offrant des vitesses aérodynamiques faibles et des atterrissages de précision.

Sustentation par soufflage de la voilure

« La conception légère, durable et rentable d'Evolito offrira une valeur exceptionnelle à long terme aux opérateurs grâce à un entretien réduit, une longue durée de vie et une fiabilité éprouvée », a déclaré Marc Allen, PDG d'Electra. L'EL9 Ultra Short d'Electra, qui peut accueillir neuf passagers, combine une technologie brevetée de sustentation par soufflage et une propulsion électrique distribuée pour décoller et atterrir en seulement 150 pieds (45 mètres), ce qui réduit considérablement le bruit et les émissions tout en ouvrant des milliers de nouveaux points d'accès pour le service aérien. L'utilisation de moteurs électriques pour souffler de l'air sur l'aile et les grands volets augmente considérablement la portance de l'aile à très basse vitesse, permettant à l'EL9 de décoller et d'atterrir dans seulement 1/10e de l'espace nécessaire à un avion conventionnel. Les essais en soufflerie motorisée de l'aile soufflée de l'EL9 ont validé des coefficients de portance supérieurs à 20, soit sept fois plus que la plage typique des ailes non soufflées.

Un premier vol en 2027

Avec l'EL9, Electra envisage ainsi un nouveau modèle de mobilité aérienne régionale qui permet aux voyageurs de gagner du temps, d'optimiser les infrastructures existantes et de relier les communautés mal desservies. Les premiers vols d'essai sont prévus pour 2027, la certification et la mise en service commerciale étant prévues pour fin 2029, début 2030, conformément à la réglementation FAA Part 23. Avec plus de 2 200 précommandes provenant de plus de 60 clients commerciaux dans le monde entier, notamment des compagnies aériennes et des exploitants d'hélicoptères, l'EL9 est déjà l'un des avions les plus demandés dans le secteur de la mobilité aérienne avancée (AAM).