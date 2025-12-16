SAMP/T NG : premiers tirs avec les systèmes de nouvelle génération

Ce 16 décembre, MBDA a annoncé dans un communiqué de presse deux nouveaux tirs d'essais du système antiaérien SAMP/T NG. Le premier a eu lieu le 3 décembre avec un SAMP/T NG italien depuis le PISQ (Sardaigne, Italie) alors que le second s'était tenu à Biscarrosse (Landes, France) le 15 décembre et avec un SAMP/T NG français. Il ne s'agit absolument pas d'un premier tir pour le SAMP/T NG, des essais avaient déjà eu lieu en 2024 et en juillet de cette année. Ce dernier avait notamment permis de confirmer la longue portée du nouveau missile Aster 30 Block 1 Nouvelle Technologie ou Aster 30 B1NT. En revanche, les deux tirs de ce mois ont vu pour la toute première fois le déploiement d'une configuration complète des principaux systèmes d'une batterie SAMP/T NG : un module d'engagement (véhicule lance-missiles), un radar et un lanceur, tous de nouvelle génération. Ces deux essais valident donc le tir d'un Aster 30 B1NT avec les nouveaux systèmes d'une batterie SAMP/T NG.

Pour rappel, le système sol-air moyenne portée/terrestre nouvelle génération ou SAMP/T NG est développé et produit par Eurosam, détenu à 50/50 par Thales et MBDA. Par ce programme de développement d'un standard plus moderne du SAMP/T, la France et l'Italie souhaitent moderniser et augmenter la puissance de leur système antiaérien et antimissile balistique principal. Toutefois, malgré un lance-missiles commun (châssis différents), un intercepteur commun,... les (futures) batteries françaises et italiennes se différencient notamment au niveau du radar. La France a choisi le Ground Fire (anciennement dénommé GF300) de Thales alors que l'Italie s'est orientée sur le Kronos Grand Mobile High Power de Leonardo.

Cette double possibilité peut toutefois poser question : à un moment où l'Europe cherche à développer des systèmes militaires complexes, il est dommage que le seul système antimissile balistique produit et développé en Europe dispose d'une double configuration.