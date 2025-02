Eve veut accélérer la mise en place de l'infrastructure de l'écosystème de la mobilité aérienne avancée.

Mise en place d'une réglementation opérationnelle

Eve Air Mobility annonce sa collaboration avec PRS Aeroportos et VertiMob Infrastructure pour les vertiports, organisé par l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC). Cette initiative vise à la mise en place d'une réglementation opérationnelle pour les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL).

« Bac à sable »



Le projet « bac à sable » (littéralement "sandbox" ainsi qu'il est nommé par Eve), d'une durée de 24 mois, veut offrir aux entreprises un environnement propice à la mise au point de solutions innovantes pour les vertiports. Les domaines d'intérêt englobent des réglementations clés telles que la capacité des infrastructures physiques, les systèmes de lutte contre les incendies, les exigences en matière de bruit des aéronefs et les mesures de contrôle d'accès. La collaboration portera également sur les plans d'atterrissage et de décollage des avions, les trajectoires d'approche finale et de départ, ainsi que les installations de maintenance et d'assistance.

Bonnes pratiques d'exploitation



Dans le cadre de cette collaboration, Eve mettra à profit son expertise en tant que constructeur d'ADAVe pour améliorer les caractéristiques des aéronefs et les exigences en matière de performances. Eve partagera ses idées sur les meilleures pratiques d'exploitation en s'appuyant sur sa vaste expérience dans le domaine de la technologie aérospatiale, notamment en ce qui concerne les vérifications avant le vol et les procédures normalisées. En outre, Eve travaille activement à l'évolution de la dynamique du marché de la mobilité aérienne avancée (AAM), qui façonnera la gamme de services offerts dans les vertiports pour répondre aux besoins futurs. « Ce partenariat avec les opérateurs d'infrastructure nous permet d'aborder tous les aspects de l'industrie AAM, de l'infrastructure de vertiport aux opérations ADAVe, en conformité avec les normes et les attentes des agences réglementaires mondiales », a déclaré Johann Bordais, PDG d'Eve.

Valider le certificat de type (TC) avec l'ANAC puis avec la FAA

L'ANAC a récemment publié les critères de navigabilité définitifs pour l'ADAVe d'Eve, marquant ainsi une étape importante vers la certification de type. Cette publication ouvre la voie à la définition par Eve des moyens de conformité de son ADAVe avec l'ANAC. Eve continue à travailler en étroite collaboration avec l'agence pour obtenir le certificat de type (TC) et valider le TC avec l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA). Eve a mené des études sur les concepts d'opérations (CONOP) dans plusieurs villes du monde, dont Rio de Janeiro, Chicago et Londres. Ces CONOPs décrivent la vision, les considérations clés, les besoins opérationnels pour les eVTOLs, les parcours des utilisateurs, ainsi que les services et le soutien. La proposition d'Eve réunit toutes les parties prenantes pour un retour d'information complet afin de structurer et de fournir les meilleures solutions pour l'industrie.