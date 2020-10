Eve, la première retombée d'EmbraerX, est créée

Eve pour la mobilité aérienne urbaine

Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve), une société filiale d'EmbraerX, a été lancée en tant que nouvelle société indépendante dédiée à l’accélération de l’écosystème de la mobilité aérienne urbaine (UAM). Eve développe un portefeuille complet de solutions pour permettre au marché UAM d'émerger, à la certification des eVTOL d'avancer. Les services et le soutien associé ainsi que la création de solutions de gestion du trafic aérien urbain figurent également parmi les axes de recherche d'Eve. André Stein, ancien responsable de la stratégie d’EmbraerX, a été nommé PDG d’Eve.

Héritage d'EmbraerX

"Eve bénéficiera d’une plus grande concentration, de vitesse et d’agilité, ce qui permettra à l’entreprise d’innover et d’exécuter à un rythme accéléré afin de tirer pleinement parti de l’opportunité mondiale que représentent le marché de l'UAM. Ayant été en incubation pendant près de quatre ans au sein d’EmbraerX, c’est le bon moment pour qu'Eve devienne une entreprise indépendante", annonce Embraer.

Un nouveau segment pour Embraer

« Nous apprécions le vaste potentiel du marché de l’UAM, car il représente un nouveau segment d’activité dans lequel nous prévoyons d’importantes opportunités pour Embraer. L’innovation et la diversification sont les piliers clés du nouveau plan stratégique d’Embraer, qui permettra d’accroître le chiffre d’affaires et d’améliorer la rentabilité au cours des prochaines années », a déclaré Francisco Gomes Neto, président et chef de la direction d’Embraer.