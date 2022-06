Eve Holding s'associe avec Porsche Consulting pour travailler sur son plan de développement

Eve, le projet de eVTOL (Electric vertical take-off and landing, ou ADAVe, "Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique") d'Embraer continue à prendre de l'ampleur. Lors du Media Day 2022 d'Embraer, sa société-mère, Eve Holding a ainsi annoncé qu'elle avait choisi Porsche Consulting pour l'aider à définir sa macro stratégie en matière de chaîne d'approvisionnement, de fabrication globale et de logistique. Cet accord de services inclut des études liées aux opérations industrielles, la logistique, la chaîne d'approvisionnement et la distribution de pièces dans une approche inédite optimisée pour une meilleure efficacité, productivité et sécurité. Les études traiteront notamment de l'évolutivité et de la production distribuée alors que le marché de la mobilité aérienne urbaine évolue pour coïncider avec la demande projetée. Alors que la transformation digitale créée de nouvelles possibilités pour que l'industrie utilise des technologies plus agiles centrées sur des objectifs de durabilité, un réseau de solutions sont prises en considération pour rencontre les besoins spécifiques de l'industrie.

"Nous sommes très heureux de travailler avec un leader de l'industrie qui peut nous aider dans la prise de décision stratégique. L'écosystème du marché de la mobilité aérienne urbaine évolue rapidement, et nous ne pouvons accomplir nos objectifs que si nous partageons un enthousiasme pour de nouvelles idées concernant la fabrication et la chaîne d'approvisionnement", déclare André Stein, co-PDG de Eve. "J'ai hâte de découvrir toutes les nouvelles opportunités à venir, alors que les technologies sont en train de changer profondément la production industrielle".

Des lettres d'intention pour 1 825 unités

Eve Air Mobility (Eve Holding, depuis son entrée à la bourse de New York le 10 mai dernier, valorisée à 2,9 milliards de dollars) est une filiale d'Embraer, qui a été fondée le 15 octobre 2020 et est une marque phare de la division innovation d'Embraer, répondant au nom d'EmbraerX. Le premier vol de simulation de EVE a été réalisé par Embraer à Rio de Janeiro en septembre 2021 dans le but de tester une future route pour les eVTOLS. En décembre 2021, Embraer et BAE Systems ont annoncé un partenariat pour lancer une étude commune afin d'explorer les développements possible de EVE dans dans les domaines de la défense et de la sécurité. En janvier 2022, Embraer a signé des lettres d'intention avec dix sept compagnies pour un total de 1735 eVTOLs, pour un montant de 5 milliards de dollars. Le nombre de commandes serait à présent de 1825 unités. Le 10 février 2022, Embraer a formellement lancé un processus de certification pour le eVTOL EVE auprès de l'ANAC (Agence nationale de l'Aviation Civile Brésilienne). En mai, Embraer et EVE ont mené des études de captage de données technologiques pouvant ouvrir la voie à une exploitation autonome de EVE. Les premiers vols effectifs sont attendus en 2026.