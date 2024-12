Eve Air Mobility et Signature Aviation s'associent pour la mobilité aérienne avancée

Un protocole d'accord pour étudier les exigences de l'écosystème ADAVe

Eve Air Mobility et Signature Aviation, le plus grand réseau mondial de terminaux d'aviation privée, ont signé un protocole d'accord pour étudier les exigences de l'écosystème ainsi que les services au sol nécessaires pour des opérations au sol sûres, efficaces et évolutives de mobilité aérienne avancée (AAM). « Après le déploiement de notre premier prototype ADAVe (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique) à grande échelle, nous continuons sur notre lancée en faisant équipe avec Signature Aviation pour soutenir les opérations ADAVe », a déclaré Luiz Mauad, vice-président des services, des solutions d'exploitation, de la conception stratégique et de l'écosystème chez Eve Air Mobility.

Services au sol, opérations de terminaux d'aviation privée et services aux passagers

« Eve et Signature tireront parti de leur présence mondiale combinée et de leur expérience en matière d'entretien d'aéronefs et de création d'expériences transparentes pour les passagers. Les connaissances de Signature Aviation sur les besoins en matière de services au sol, les connaissances locales, les opérations de terminaux d'aviation privée et les services aux passagers permettront d'éclairer les procédures et l'écosystème nécessaires pour accélérer les préparatifs de lancement et de mise à l'échelle des ADAVe. » L'accord réunit deux acteurs majeurs et expérimentés de l'industrie aérospatiale mondiale : l'expertise d'Eve Air Mobility en tant que fabricant d'ADAVe et le réseau mondial de terminaux d'aviation privée de Signature Aviation. Dans le cadre du protocole d'accord, les deux entreprises étudieront également la possibilité de conclure de futurs partenariats commerciaux.

Vector et...

Outre le protocole d'accord, les deux entreprises ont signé une lettre d'intention concernant Vector, le logiciel de gestion du trafic aérien urbain d'Eve. Vector est une solution logicielle agnostique conçue pour répondre aux défis uniques de la gestion du trafic aérien et du réseau des opérations actuelles et futures de l'AAM. Vector, dans le cadre des opérations de flotte et de vertiport, permettra aux opérateurs de s'adapter à la croissance de l'industrie. La société progresse vers une version opérationnelle du logiciel que les clients peuvent dès à présent tester et essayer.

...Eve TechCare

Eve a récemment annoncé le lancement de son portefeuille de services après-vente entièrement intégrés pour des opérations de mobilité aérienne urbaine efficaces et sûres. Eve TechCare est une suite de solutions tout-en-un conçues pour rationaliser les opérations ADAVe, en s'appuyant sur le retour d'expérience d'Embraer et sur son expertise de l'industrie aérospatiale. Le portefeuille de services après-vente comprend une assistance et des solutions techniques, des services MRO, des pièces détachées et des solutions de batteries, ainsi que des services de formation et des solutions pour les opérations de vol, auxquels les opérateurs auront accès par le biais d'une plateforme numérique. Les solutions de service et de support d'Eve TechCare couvriront tous les aspects opérationnels nécessaires à l'exploitation quotidienne des ADAVe.