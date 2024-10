Eve Air Mobility choisit Embraer-CAE Training Services comme partenaire de formation

ECTS, pour former les pilotes, techniciens et personnel au sol des ADAVe d’Eve

Eve Air Mobility et Embraer-CAE Training Services (ECTS), coentreprise entre Embraer et CAE inc. ont annoncé aujourd’hui que la coentreprise ECTS a été choisie comme fournisseur de formation des pilotes, des techniciens de maintenance et du personnel de manutention au sol des avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVe ou eVTOL en anglais) d’Eve. Les services feront partie de la gamme de services tout-en-un Eve TechCare pour ADAVe récemment annoncée.

Phenom 100 et Phenom 300 d’Embraer au début

La coentreprise entre Embraer et CAE, établie en 2007, a commencé par un contrat de formation des pilotes et du personnel au sol pour les clients Phenom 100 et Phenom 300 d’Embraer. Aujourd’hui, la coentreprise exploite neuf simulateurs de vol à l’échelle mondiale; et elle prévoit en exploiter plus au cours de 2025. Au début de l’année, elle a franchi une étape importante en lançant le premier simulateur de vol E2 en Asie, renforçant ainsi sa trajectoire de croissance. En s’appuyant sur le vaste réseau mondial de centres de formation de CAE, ECTS assure une couverture complète de la formation et offre une expérience client de haute qualité qui est devenue sa marque de commerce.

2 900 ADAVe

Eve possède le plus important carnet de commandes de l’industrie avec des lettres d’intention pour 2 900 ADAVe (eVTOL) provenant de 30 clients dans 13 pays, représentant un potentiel de 14,5 milliards $ US en revenus de ventes. L’appareil utilise huit rotors dédiés au vol vertical et des ailes fixes pour le vol de croisière, sans changement de position de ces composants pendant le vol. Le concept comprend un moteur électrique alimenté par deux moteurs électriques qui assurent la redondance de la propulsion afin de garantir les niveaux de performance les plus élevés, une sécurité accrue, la fiabilité de la répartition et de faibles coûts d’exploitation.