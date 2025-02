EVA Air dévoile sa nouvelle premium economy

EVA Air vient de mettre la lumière sur sa quatrième génération de siège de classe premium economy qui va équiper les neuf Boeing 787-9 qui doivent intégrer la flotte de la compagnie taïwanaise. EVA Air est la premier compagnie dans le monde à avoir lancé une classe intermédiaire en 1992, avec la Evergreen Deluxe Class. Cette classe présentait un pitch (écartement entre deux rangements de sièges) de 38 pouces (96,5 cm).

Avec la nouvelle classe intermédiaire proposée par EVA Air, la volonté est de proposer une expérience passager renouvelée, en visant le service d’une classe affaires. La premium economy des Boeing 787-9 occupe un total de 28 sièges, avec une implantation en 2-3-2 et des sièges dont le pitch augmente, à 42 pouces (près de 106,7 cm), ce qui en fait sans conteste le pitch le plus important du marché, pour un siège dans ce type de cabine.

20 cm d’inclinaison

Côté confort, le siège propose une inclinaison qui combine une mobilité du dossier et celle de l’assise qui peut glisser vers l’avant. L’inclinaison totale du siège est de 8 pouces (un peu plus de 20 centimètres). Le siège dispose aussi de mini-ailettes au niveau des appuie-têtes, ce qui permet aux passagers d’avoir un meilleur confort mais aussi d’avoir plus d’intimité. Le siège dispose aussi d’éclairages personnalisés, des repose-pieds, de nombreux espaces de stockage et des accoudoirs adaptables pour les chaises roulantes au niveau des ailes. Du côté des IFE, les sièges sont équipés d’écrans digitaux d’une taille de 15,6 pouces (près de 40 cm), avec une offre vidéo proposée par Panasonics (système NEXT). La tablette dispose aussi d’une réglette pour installer les appareils personnels et les sièges sont équipés de prises 110V et USB.