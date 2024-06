Eurosatory 2024 : Nuclétudes étoffe son offre de services

Reconnue pour son savoir-faire dans le domaine de la dissuasion, la société francilienne Nuclétudes entend profiter des besoins découlant de la cybersécurité et du New Space pour compléter ses offres de services. Elle va, à cette fin, engager le plus important programme d’investissement de son histoire.