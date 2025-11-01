Long-courrier : Air Côte-d’Ivoire entre dans une nouvelle ère
Long-courrier : Air Côte-d’Ivoire entre dans une nouvelle ère
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 01 novembre 2025 à 09:30

1530 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Long-courrier : Air Côte-d’Ivoire entre dans une nouvelle ère

Pour l'instant, le vol lancé en Airbus A330-900neo depuis le 15 octobre est assuré à raison de six fréquences hebdomadaires. Il passera en quotidien à partir du 1er décembre, après la réception d'un deuxième A330neo. Air Côte-d’Ivoire a ensuite un plan d’ouvertures de nouvelles liaisons très ambitieux.

C’est dans un prestigieux hôtel parisien que toute la direction d’Air Côte-d’Ivoire a célébré le 16 octobre et inauguré officiellement le lancement de sa première ligne long-courrier Paris CDG-Abidjan le lendemain de l’arrivée de l’Airbus A330-900neo de la principale ville ivoirienne.

Les fortes potentialités du marché aérien africain

Au cœur

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
La pépite française Alta Ares, seule start-up à intercepter avec succès un drone au milieu d’une tempête à Biscarrosse
Défense

La pépite française Alta Ares, seule start-up à intercepter avec succès un drone au milieu d’une tempête à Biscarrosse

Alors qu’un essai OTAN de drones intercepteurs de ...

Déçue par les USA, la Roumanie se souvient qu'elle a un allié français
Défense

Déçue par les USA, la Roumanie se souvient qu'elle a un allié français

Un premier contrat de missiles dans la balance MBDA, et sans doute beaucoup plus alors que les Américains quittent le sol roumain. MBDA, Naval group, Exail, Airbus Helicopters vont gagner des partenar ...

Dites 33
Espace

Dites 33

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 13 octobre dernier, le onzième essai en vol du mégalanceur de SpaceX était équipé des dernier moteurs Raptor V2.

Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
01/11/2025 09:30
1530 mots

Aviation Civile

Long-courrier : Air Côte-d’Ivoire entre dans une nouvelle ère

Pour l'instant, le vol lancé en Airbus A330-900neo depuis le 15 octobre est assuré à raison de six fréquences hebdomadaires. Il passera en quotidien à partir du 1er décembre, après la réception d'un deuxième A330neo. Air Côte-d’Ivoire a ensuite un plan d’ouvertures de nouvelles liaisons très ambitieux.

Long-courrier : Air Côte-d’Ivoire entre dans une nouvelle ère
Long-courrier : Air Côte-d’Ivoire entre dans une nouvelle ère

C’est dans un prestigieux hôtel parisien que toute la direction d’Air Côte-d’Ivoire a célébré le 16 octobre et inauguré officiellement le lancement de sa première ligne long-courrier Paris CDG-Abidjan le lendemain de l’arrivée de l’Airbus A330-900neo de la principale ville ivoirienne.

Les fortes potentialités du marché aérien africain

Au cœur des prises de paroles officielles, la présentation de Laurent Loukou,

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

La pépite française Alta Ares, seule start-up à intercepter avec succès un drone au milieu d’une tempête à Biscarrosse
Défense

La pépite française Alta Ares, seule start-up à intercepter avec succès un drone au milieu d’une tempête à Biscarrosse
Déçue par les USA, la Roumanie se souvient qu'elle a un allié français
Défense

Déçue par les USA, la Roumanie se souvient qu'elle a un allié français
Dites 33
Espace

Dites 33