Long-courrier : Air Côte-d’Ivoire entre dans une nouvelle ère

Pour l'instant, le vol lancé en Airbus A330-900neo depuis le 15 octobre est assuré à raison de six fréquences hebdomadaires. Il passera en quotidien à partir du 1er décembre, après la réception d'un deuxième A330neo. Air Côte-d’Ivoire a ensuite un plan d’ouvertures de nouvelles liaisons très ambitieux.
C’est dans un prestigieux hôtel parisien que toute la direction d’Air Côte-d’Ivoire a célébré le 16 octobre et inauguré officiellement le lancement de sa première ligne long-courrier Paris CDG-Abidjan le lendemain de l’arrivée de l’Airbus A330-900neo de la principale ville ivoirienne.
