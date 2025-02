Euroairlines inaugure sa nouvelle liaison Paris CDG-Punta Cana

C'est parti pour le nouveau vol Paris CDG-Punta lancé par le groupe touristique Euroairlines. Cette nouvelle liaison, ouverte le 8 février, sera exploitée qu'au 3 mai pour le début de la saison estivale. Elle sera interrompue puis reprendra le 17 octobre prochain, jusqu'au 26 mai 2026. Les vols, opérés par la compagnie World2Fly, seront exploités les vendredis et les dimanches.

Un vol opéré en A330-300

La compagnie aérienne espagnole World2Fly a été créée en 2020 et est basée à Palma de Majorque. Elle dispose d'une otte de quatre appareils : trois Airbus A350-900 et un Airbus A330-300, avec une filiale au Portugal. Le nouveau vol sera exploité en Airbus A330-300 de 388 sièges en monoclasse, avec une implantation en 2-4-2. Le vol sera assuré en ACMI par World2Fly, en « wet lease » (c'est à dire que la compagnie opérera le vol avec tout le personnel d'équipage, PNC et pilotes compris). Le vol sera proposé à la réservation à partir de 700 € l'A/R, avec un petit déjeuner et un dîner compris. Du 7 février au 29 mars, le vol décollera de Paris CDG à 14 h 00 et à atterrira à Punta Cana à 18 h 55 heure locale, le retour se fera à 20 h 55 de Punta Cana, avec une arrivée à Paris CDG à 10 h 35 le lendemain matin. Du 30 mars au 2 mai, le vol décollera de Paris CDG à 13 h 25 et atterrira à 17 h 20 heure locale à Punta Cana. Le retour décollera de Punta Cana à 19 h 20 heure locale, et atterrira à 10 h 00 le lendemain matin à Paris CDG.

Une plateforme de distribution

Le groupe Euroairlines, basé à Madrid, compte plus de 50 employés répartis sur cinq continents et a été fondé en l'an 2000. En 2024, il prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 12 M€, avec un objectif de 21 M€ en 2025. Il travaille avec plus de 30 compagnies aériennes à travers le monde et fonctionne comme les organismes de représentation APG ou Hahn Air. EuroAirlines est un opérateur privé avec une AOC espagnole et a créé une plateforme de distribution. Il permet ainsi aux compagnies aériennes partenaires d'apparaître dans les GDS ou systèmes de réservations via son code Q4.