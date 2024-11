Etude Deloitte/FNAM : 52 Md€ de valeur ajoutée apportée par l’aérien en France

Une étude réalisée par le cabinet Deloitte réalisée entre juin et octobre 2024 et commanditée par la FNAM, l’UAF et Air France-KLM détaille l’ensemble du poids économique et financier du secteur aérien en France. Un travail dont l’idée a germé avant la dernière décision gouvernementale d’accroître la fiscalité pesant sur le transport aérien, mais qui en souligne d’autant plus les effets néfastes.