Etihad Airways réalise un vol avec une réduction de 72% d'émissions de CO2

Le 23 octobre dernier, Etihad Airways a réalisé un vol test entre Londres-Heathrow et Abu Dhabi en Boeing 787, réunissant de nombreux paramètres liés à l'environnement, et qui a permis de 72% les émissions de CO2 en valeur absolue, comparativement à un vol similaire réalisé en 2019. L'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) et des adaptations opérationnelles mises au point depuis deux ans entre Etihad Airways et Boeing, ont permis de réduire les émissions de CO2 de 39 tonnes et la consommation de carburant de 1,8 tonne.

Eviter les trainées de condensation

Pour la première fois dans l'industrie aérienne, le "EY20" a exploré le concept de "contrail avoidance" (évitement des traînées de condensation). Travaillant avec la firme basée au Royaume-Uni, SATAVIA, la compagnie a pu identifier des zones potentielles saturées en particules de glace dans l'atmosphère susceptibles de former des traînées de condensation, et le vol a pu éviter ces zones. Cette procédure a pu permettre de réduire de 64 tonnes supplémentaires les émissions de CO2 pour une consommation de carburant supplémentaire de seulement 100 kilos.

Recyclage à tous les niveaux

Les contributions environnementales ont couvert les trois phases de préparation, du vol lui même et l'après-atterrissage. Cela a ainsi inclus la préparation de l'avion, des moteurs et de la liaison pour optimiser les phases de décollage, les trajectoires de vol et les couloirs aériens, avec un travail réalisé avec les passagers pour réduire le poids des bagages et une récompense octroyée à ceux qui étaient d'accord pour voyager léger. Etihad a fourni un catering avec des aliments environnementalement sourcés, une vaisselle respectueuse de l'environnement et des couverts légers. La vaisselle elle même fait partie d'un process de recyclage qui prévoit qu'elle soit retournée au manufacturier quand elle arrive en fin de vie, pour qu'elle soit détruite et que les matières premières soient réutilisées. Les passagers se sont vus fournir des bouteilles d'eau dont l'emballage est produit à base de plantes et des "tote-bags" fabriqués à partir de matériaux aéronautiques recyclés. 80% des plastiques à usage unique ont été éliminés. Une fois que l'avion a atterri à Abu Dhabi, il a été pris en charge par la nouvelle flotte de véhicules aéroportuaires électriques d'Etihad pour la logistique au sol, comme le déchargement des bagages. Là où les véhicules électriques n'étaient pas disponibles, a utilisé du bio-diesel pour les bus ayant permis aux passagers désireux de connecter vers Dubai au départ d'Abu Dhabi. Ainsi, tous les passagers, y compris ceux qui étaient en transit vers Dubai ont pu être neutres en carbone sur l'ensemble de leur voyage.