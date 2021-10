Etihad Airways lève 1,2 milliard $ de prêt pour améliorer son empreinte environnementale

Etihad Airways vient d'annoncer qu'elle avait été en mesure de lever 1,2 milliards de dollars dans le cadre d'un premier prêt ESG (Environnement, social et gouvernance) assorti d'objectifs environnementaux dans l'histoire du transport aérien mondial. Cette transaction est le plus important financement environnemental de l'histoire de la compagnie et suit deux précédents financements finalisés par la compagnie : un "sukuk" (Ndlr : émissions d'obligations en droit islamique) lié à la transition environnementale en 2020 et un autre prêt lié aux Objectifs de Developpement durable des Nations Unies en 2019.

Des objectifs monitorés

Les termes du prêt sont liés à de multiples indicateurs de performance (KPI ou Key Performance Indicators) qui seront indépendamment contrôlés. Sur le plan environnemental, Etihad veut très fortement réduire les émissions de CO2 de sa flotte passagers et s'est engagée à parvenir au zéro émission en 2050, avec des étapes d'avancement en 2025 et 2035. Sur le plan social, Etihad Airways s'engage à développer les emplois et à promouvoir la participation des femmes à son développement. Sur le plan de la gouvernance, la compagnie d'Abu Dhabi s'engage à suivre les plus hauts standards de de gouvernance, d'éthique et d'intégrité. Etihad Airways a selectionné HSBC et First Abu Dhabi Bank (FAB) comme partenaires stratégiques et financiers pour la transaction.