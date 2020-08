Ethiopian Airlines étend sa toile

LA COMPAGNIE ÉTHIOPIENNE, QUI A DÉJÀ MIS EN PLACE UN RÉSEAU DE NOMBREUSES COMPAGNIES PARTENAIRES EN AFRIQUE QU'ELLE A CONTRIBUÉ À FAIRE REDÉCOLLER, S'INTÉRESSERAIT MAINTENANT À AIR MAURITIUS ET SOUTH AFRICAN AIRWAYS. MAIS CHAQUE DOSSIER EST DIFFÉRENT ET LA CRISE DU TRANSPORT AÉRIEN CONSÉCUTIVE AU COVID-19 POURRAIT REMETTRE EN CAUSE CETTE POLITIQUE « MULTI-HUB».

Le « miracle » Ethiopian Airlines semble continuer à opérer. Alors que la compagnie d'Addis-Abeba est, comme toutes ses principales consoeurs, aux prises avec la crise du transport aérien mondial, le transporteur éthiopien a annoncé récemment qu'il poursuivait sa politique de prise de participations et de partenariats pour faire redémarrer des compagnies dans des pays dont le secteur aérien est en difficulté, sur le continent africain ou à proximité. MAURITIUS ET SOUTH AFRICAN AIRWAYS EN POINT DE MIRE. Le 6 mai dernier, le charismatique président d'Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, a fait la déclaration suivante dans une interview publiée sur le site de l'agence Bloomberg : « Le gouvernement mauricien songe à relancer les affaires avec Ethiopian Airlines et nous sommes toujours à un stade préliminaire de la discussion pour voir vers quel type de partenariat ou de joint-venture nous allons nous tourner. » Rappelons que la compagnie Air Mauritius s'est placée sous administration volontaire depuis le 22 avril, selon une procédure qui se rapproche du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. La précision sur le fait que le début des discussions aurait été initié par le gouvernement mauricien est importante car, le lendemain, 7 mai, un des deux administrateurs de la compagnie mauricienne, Sattar Hajee Abdoula, a annoncé qu'« Air Mauritius ne négocie avec aucune compagnie aérienne en ce moment ». Néanmoins, le gouvernement mauricien n'a de son côté ni démenti ni infirmé l'information. Retrouvez l'intégralité de l'article (N°2689, 22 mai 2020), en format PDF, ci-dessous. 2689_Partenariats.pdf (© ) Cliquer pour télécharger ce fichier.