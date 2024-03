Ethiopian Airlines prend du GE9X pour ses "triple sept"

16 turboréacteurs GE9X...

Suite logique de la commande de "triple sept" par Ethiopian Airlines, GE Aerospace a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec la compagnie aérienne éthiopienne qui consistera à fournir 16 moteurs GE9X destinés à équiper la nouvelle flotte de Boeing 777X de la compagnie aérienne. Ethiopian Airlines devient ainsi le premier client GE9X en Afrique. Le GE9X est conçu pour atteindre une consommation de carburant spécifique de 10 % inférieure (SFC) à celle du GE90-115B. La soufflante du plus gros turboréacteur civil jamais produit jusqu'ici -hors Rolls-Royce UltraFan qui est pour le moment un démonstrateur technologique-, composée de 16 aubes en matériaux composites, mesure 3,4 m de diamètre, soit une dizaine de centimètres de plus que celle du GE90-115B qui motorise la première génération de triples sept.

...Pour les triples sept d'Ethiopian Airlines

"GE Aerospace est honoré d'équiper la nouvelle flotte de Boeing 777X d'Ethiopian Airlines avec notre moteur GE9X de dernière génération", a déclaré Russell Stokes, Président et CEO, Commercial Engines and Service, GE Aerospace. Le GE9X a reçu la certification FAR 33 en 2020 et est le moteur exclusif pour la famille d'avions Boeing 777X. Il est doté de composites à matrice céramique résistants à la chaleur, des pièces fabriquées de manière additive et une combustion à mélange pauvre qui contribue à améliorer l'efficacité énergétique. Comme tous les moteurs commerciaux de GE, il est compatible avec n'importe quel carburant aviation durable approuvé.