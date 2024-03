Boeing 777X : Ethiopian Airlines s'engage sur 20 exemplaires

Jusqu'à 20 Boeing 777-9 pour Ethiopian Airlines ?

La famille Boeing 777X vient d'accrocher un nouveau client : Ethiopian Airlines. La compagnie aérienne s'engage sur huit Boeing 777-9 et prend des options sur 12 appareils supplémentaires. Jusqu'à 20 Boeing 777-9 pour Ethiopian Airlines ? Pas sûr, le transporteur peut très bien prendre le Boeing 777-8F, la version cargo commandée par Qatar Airways (34 exemplaires plus 16 options), Cargolux (10 plus 6 options), Lufthansa (7), Silk Way West Airlines (2) au regard de ses ambitions sur le fret aérien.

La famille Boeing 777X a franchi le cap symbolique des 500 ventes

Au dernier décompte sur le site Boeing, la famille Boeing 777X a franchi le cap symbolique des 500 ventes avec un total de 504, sans inclure la commande à venir d'Ethiopian Airlines. Malgré les retards accumulés dans la certification du 777-9, l'appareil conserve donc une base commerciale conséquente, signe que les caractéristiques et les performances vendues correspondent à un besoin du marché. L'Airbus A350-1000 et l'A350 Fret qui visent les mêmes cibles en étaient à un total de 322 ventes à fin janvier 2024.

Politique de double source pour Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines est d'ailleurs cliente de l'Airbus A350-1000 avec quatre exemplaires fermes aux côtés de 29 A350-900 dont 18 livrés auxquels s'ajoutent deux exemplaires pris en location. La compagnie aérienne est également cliente du Boeing 787 avec 17 exemplaires commandés dont 11 Boeing 787-9 acquis en décembre 2023, sans oublier des exemplaires pris en location. Dès le départ, Ethiopian Airlines a adopté une politique de double source sur sa flotte gros-porteurs, le moyen-courrier étant uniquement axé sur le 737.