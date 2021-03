Ethiopian Airlines et l'Union africaine lancent un pass sanitaire

La compagnie Ethiopian Airlines vient d'annoncer qu'à son tour elle allait proposer à ses passagers de pouvoir utiliser un "pass sanitaire". Le "Trusted Travel Pass" permet de vérifier les informations sanitaires liées à chaque passager et a pour objectif d'harmoniser les conditions d'entrée et de sortie des pays à travers tout le continent africain. La plateforme, qui est une initiative de l'Union Africaine, organisation qui représente 55 Etats africains, et de l'Africa CDC (Centre africain de contrôle et de prévention des maladies), a été lancée en octobre 2020. Le Kenya a été le premier pays a mettre en oeuvre le pass sanitaire continental en janvier 2021 et depuis lors l'Union africaine appelait d'autres Etats membres à proposer l'utilisation du pass.

Né d'un partenariat entre PanaBios Consortium et Econet Group

La plateforme sanitaire, qui a été développée via un partenariat public-privé entre PanaBIOS Consortium et Econet Group, propose des informations sur les laboratoires ayant reçu une approbation gouvernementale pour les tests, ainsi que les conditions d'entrée et de sortie dans chaque pays du continent. Les passagers peuvent télécharger sur le pass les résultats de leur test et leurs certificats de vaccination. Ils sont ainsi authentifiés, minimisant le risque de fraude. Ethiopian Airlines insiste sur le fait que le "Trusted Travel Pass" devrait jouer un rôle pivot dans le redécollage du secteur aérien africain post-Covid.

Le Travel Pass et l'AOKpass déjà bien implantés

Le "Trusted Travel Pass" est un nouveau pass sanitaire qui s'ajoute à bien d'autres, qui devraient permettre de faire redécoller le transport aérien mondial. L'IATA (Association internationale du transport aérien) est une des premières à avoir lancer un "Travel Pass". Plus récemment Air France et le groupe ADP ont lancé des tests sur l'AOKpass (développé par MedAire International SOS, la Chambre Internationale de Commerce (ICC) et la SGS (Société générale de surveillance). Air Caraïbes et French bee utilisent aussi l'AOKpass.