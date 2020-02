Et Sukhoi avions civils devint Regional Aircraft, un branche d'Irkut

Affilé à Irkut

Suite logique de la création de la division aviation commerciale d'UAC (United Aircraft Corporation), voir https://www.air-cosmos.com/article/uac-cre-sa-division-aviation-commerciale-22596, Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC), l'avionneur qui est à l'origine du SuperJet, a cessé ses activités en tant qu’entité juridique indépendante et est devenue une branche d’Irkut Corporation, changeant son nom en avions régionaux (Regional Aircraft). C'est en tout cas ce que stipule feu Sukhoi Civil Aircraft. Irkut de son côté a dans son portefeuille d'appareils et en dehors du SSJ100 le MC-21-300 -qui fait actuellement l'objet d'une campagne d'essais en vol, voir https://www.air-cosmos.com/article/irkut-reoit-son-premier-turboracteur-pd-14-destin-tre-install-sur-le-mc-21-22475, les Yak 130 et 152 -le bureau d'études Yakovlev ayant été intégré à Irkut en 2004-, les Sukhoi Su-30SM et MK.

De SCA à Regional Aircraft

« Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie unissant les compagnies d’aéronefs civils en une division de l’aviation civile "SCA" [acronyme de Sukhoi Civil Aircraft] a été intégrée à Irkut Corporation à partir du 17 février 2020. La décision a été adoptée par les actionnaires "SCA" le 27 juin 2019. La direction de la société Irkut reprendra la continuité des activités dans les domaines du développement, de la production et du soutien après-vente de l’avion », peut-on lire sur le site Web de l’entreprise dans la section « Société ».

SuperJet100

Sukhoi Civil Aircraft Company a été fondée en 2000 afin de développer et de promouvoir de nouveaux avions SuperJet 100, un appareil qui jusqu'alors n'a connu qu'un relatif succès commercial, en dépit de ses qualités et de sa motorisation en partie française. Les principaux domaines d’activité de Regional Aircraft, ex Sukhoi Civil Aircraft sont le développement, la production, la vente et le soutien à la maintenance des avions Superjet 100. Les avions sont assemblés dans l'usine de Komsomolsk-sur-l'Amour.