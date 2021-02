Et Bombardier redevint un pur avionneur

La division Transport est désormais propriété d'Alstom

Bombardier est désormais un constructeur aéronautique exclusif, qui se dédie entièrement à l'aviation d’affaires, à la suite de la finalisation de la vente de sa division Transport à Alstom, multinationale française spécialisée dans le transport principalement ferroviaire. La vente, qui avait autorisé toutes les approbations nécessaires à la fin de l’année dernière, a rapporté 3,6 milliards de dollars de recettes nettes.

Conception d'avions d'affaires et prestations de services connexes

« Cette opération étant maintenant réalisée, Bombardier entame un nouveau chapitre passionnant de son histoire désormais axée exclusivement sur la conception, la fabrication des meilleurs jets d’affaires au monde et la prestation de services connexes », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc.

Une dette nette de 4,7 milliards de dollars

Le produit de l’opération a été moins élevé que les estimations précédentes en raison d’une génération de trésorerie par la division Transport pour le quatrième trimestre de 2020 moins élevée que prévu, en partie en raison de conditions de marché défavorables ainsi que de désaccords entre les parties relativement à certains ajustements que Bombardier entend contester. Bombardier compte appliquer le produit disponible de la vente de Transport au remboursement de sa dette et continue d’évaluer les stratégies les plus efficaces afin de réduire cette dernière, qui totalise environ 4,7 milliards de dollars (dette nette)... Malgré l'acquisition du programme CRJ par Mitsubishi Heavy Industries, son retrait du programme A220 (ex CSeries) pour ne citer que ces tentatives destinées à éponger une situation financière très délicate.

