eT-7A Red Hawk : Saab ouvre sa nouvelle usine à Lafayette dans l'Indiana

9 200 m2 à Lafayette...

C'est désormais officiel, Saab a ouvert son nouveau site de production de 9200 m2 à West Lafayette, dans l'État américain de l'Indiana. Cette nouvelle installation est le septième site de Saab aux États-Unis. En mai 2019, Saab a dévoilé les plans de construction du nouveau site de production et de fabrication avancée dans l'Indiana dans le cadre d'une stratégie visant à développer sa base industrielle et technologique dans le pays. C'est dans cette usine que sera produite la partie arrière du eT-7A Red Hawk de l'US Air Force, le jet biplace d'écolage destiné à remplacer à terme le T-38 Talon à partir de 2022 et dont l'avionique et notamment le cockpit partagent beaucoup de similitudes avec celui des F-35.

...Consacrés à la section arrière du eT-7A Red Hawk

Saab construit actuellement la section arrière dans son usine de Linköping, en Suède, avant de la livrer aux États-Unis. La troisième section arrière a d'ailleurs été récemment livrée, puisqu'elle a été expédiée de Suède à destination des Etats-Unis le 10 septembre. La nouvelle usine de West Lafayette servira désormais de site de production national pour la construction de la section arrière de la cellule du système avancé d'entraînement des pilotes. Cette dernière sera ensuite expédiée chez Boeing, vraisemblablement sur l'ancien site de production de McDonnell Douglas, puisque ce sera à Saint Louis dans le Missouri.