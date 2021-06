Eté 2021 : Air France proposera un programme à 65% des capacités pré-Covid

Peu à peu, Air France restaure son programme de vols pré-Covid. Cet été, sur la haute saison de juillet et août, le programme de vols d'Air France représentera 65% des capacités déployées à la même époque en 2019, contre 40% en mai. Cet été, Air France desservira près de 200 destinations à travers le monde, dont plus de 110 en France, en Europe et en Afrique du Nord. Sur le réseau court et moyen-courrier, outre son programme habituel, Air France proposera un total de 81 liaisons saisonnières dont 23 nouveautés. Plus de 40 liaisons estivales seront proposées sur le réseau domestique, au départ de Paris et de région à région, notamment vers la Corse, qui sera reliée cet été en direct à Paris, Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Pau, Rennes, Strasbourg et Nantes.

En Europe, l'offre portera essentiellement sur des destinations loisirs, telles que la Grèce, l'Espagne, l'Italie, et le Portugal, au départ de Paris et des régions françaises. Au global et comparé à l'été 2019, Air France augmentera son offre vers la Grèce de près de 80%, et celle vers le Portugal de près de 25%. Suite à la levée des motifs impérieux, Air France assurera aussi un programme solide vers l'Outremer, avec jusqu'à 3 vols par jour vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique) et Saint-Denis de la Réunion au départ de Paris-CDG et Orly.

