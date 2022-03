Environnement : 23 aéroports du groupe ADP signent une charte

Les aéroports du groupe ADP s'impliquent encore un peu plus dans la défense de l'environnement et le développement durable. 23 aéroports du groupe viennent de signer une charte dénommée "Airports for trust" qui réaffirment leur ambition commune de construire une industrie aéroportuaire plus durable et responsable.

Neutralité carbone en 2030

Les 23 aéroports signataires sont les aéroports du groupe TAV (Ankara, Izmir, Antalya, Milas-Bodrum, Monastir, Enfidha-Hammamet, Tbilissi, Batoumi, Almaty, Skopje, Ohrid, Medine, Quassim, Hail et Yanbun), Amman, Liège, Zagreb, Santiago du Chili, et Ravinala Airports (Madagascar). La charte repose sur quatre ambitions principales : atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030 (six aéroports du groupe ADP (Izmir, Ankara, Antalya, Delhi, Hyderabad, et Amman ont déjà atteint la neutralité carbone selon les standards de certification de l'ACI), participer activement à la transition environnementale dans le secteur de l'aviation (Paris Aéroport prépare ainsi l'arrivée de carburants alternatifs durables à Roissy et Orly et de l'avion à hydrogène), promouvoir l'intégration de chaque aéroport dans un système de ressources locales, réduire l'empreinte environnementale des projets d'aménagement et de développement des activités aéroportuaires (rénovation bas carbone d'infrastructures et de bâtiments notamment).

Le groupe ADP déjà très impliqué

Rappelons que lors de l'édition 2019 du salon aéronautique du Bourget, le groupe ADP avait été signataire d'une déclaration commune réaffirmant son engagement sur l'environnement (avec le Gifas, l'UAF, Air France et la FNAM) et a déjà mené à bien depuis lors de nombreuses actions sur le sujet.