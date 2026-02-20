En Occitanie, Daher et Aura Aero élaborent le futur MALE
© Aura Aero
Antony Angrand
publié le 20 février 2026 à 14:30

Les récents conflits de haute intensité ont mis en exergue la nécessité de disposer de drones de longue endurance à moyenne altitude (MALE). Lors du 55eme Salon du Bourget, la DGA (Direction générale de l’armement) a annoncé la signature de cinq conventions visant à s’équiper de drones MALE. Parmi ces dernières, deux concernent plus spécifiquement deux industriels basés en Occitanie, respectivement Daher Aircraft et Aura Aero.

Livrer aux armées rapidement et en nombre 

« La DGA cherche à changer sa méthode de travail », explique Christophe Robin, vice-président de l’Ingéniérie/responsable de la Conception chez Daher. « Elle consiste à tendre vers l’agilité, en inversant la logique implémentée jusqu’alors. Le but est de livrer aux armées du matériel

Industrie

Les récents conflits de haute intensité ont mis en exergue la nécessité de disposer de drones de longue endurance à moyenne altitude (MALE). Lors du 55eme Salon du Bourget, la DGA (Direction générale de l’armement) a annoncé la signature de cinq conventions visant à s’équiper de drones MALE. Parmi ces dernières, deux concernent plus spécifiquement deux industriels basés en Occitanie, respectivement Daher Aircraft et Aura Aero.

Livrer aux armées rapidement et en nombre 

« La DGA cherche à changer sa méthode de travail », explique Christophe Robin, vice-président de l’Ingéniérie/responsable de la Conception chez Daher. « Elle consiste à tendre vers l’agilité, en inversant la logique implémentée jusqu’alors. Le but est de livrer aux armées du matériel rapidement et en nombre, j'insiste sur ces deux notions. Côté

