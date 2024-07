En attendant "Sunrise", Qantas lance un premier vol sans escale entre la France et l'Australie

Comme elle l'avait annoncé en novembre 2023, la compagnie Qantas vient de lancer un vol sans escale entre Paris-CDG et Perth. Dans un premier temps, les vols seront assurés quatre fois par semaine en Europe pendant l'été et les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, avant de passer à trois vols hebdomadaires à partir de mi-août. Cette nouvelle liaison permettra d'offrir 75 000 sièges supplémentaires par an entre l'Europe et l'Australie.

Un intérieur spécialement aménagé pour les longs-courriers

Le nouveau service sera assuré par le Boeing 787-9 Dreamliner de la compagnie, spécialement conçu pour les voyages long-courriers. Tous les passagers bénéficieront de grands hublots, d'un taux d'humidité élevé dans la cabine et d'un éclairage d'ambiance relaxant pour les aider à se sentir au mieux lorsqu'ils arrivent à destination. La distance à parcourir est de 12 264 kilomètres et le vol a une durée de 16 heures et 30 minutes. Le Boeing 787-9 Dreamliner transporte 236 passagers dans les cabines Business, Premium Economy et Economy, dans un aménagement conçu pour maximiser le confort sur les longues distances.

Le projet Sunrise démarrera en 2026

Avec son projet Sunrise, Qantas prévoit de lancer à partir de 2026 des vols ultra long-courriers entre Sydney et Londres et entre Sydney et New York. Ces vols auront une durée supérieure à 20 heures et pour couvrir cette distance, Qantas a commandé 24 Airbus A350-1000 ULR (Très long rayon d'action) équipé d'un réservoir d'essence supplémentaire.