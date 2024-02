En 2023, Air France-KLM a réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire, à 30 milliards d’euros, en hausse de +15,1 % à change constant. La marge d’exploitation s’est élevée à 5,7 %, s’améliorant de manière séquentielle de +1,2 pt par rapport à l’année précédente portée par un yield et un coefficient de remplissage élevés. Ce faisant, le groupe atteint presque une marge de 6% et n'est donc plus très loin de son objectif de marge de 8%. Le résultat net s’est établi à 934 millions d’euros, en hausse de 206 millions d’euros, ce qui, combiné aux financements en quasi-fonds propres réalisés au cours de l’année, permet un retour à des fonds propres positifs (0,5 Md€). Le résultat d'exploitation du groupe aérien est supérieur à 1,7 milliard d'euros, en hausse de 43,5% par rapport à l'année précédente. La dette nette du groupe s'est établie à 5 milliards d'euros, soit une amélioration de 1,3 milliard d'euros par rapport à 2022.

93,5 millions de passagers transportés

En termes de trafic, Air France-KLM a transporté sur l'ensemble de l'année un total de plus de 93,5 millions de passagers, soit une hausse de 12,3% par rapport à l'année précédente. Le coefficient moyen de remplissage a été de 87,3% en 2023, soit une hausse de 3,3 points par rapport à 2022. La capacité du groupe a atteint en 2023 un total de 93% du niveau de celui de 2019.

Par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires de l’année pour le cargo a connu une forte baisse, à -22,9 % (près de 2,5 Md€), qui reste cependant inférieure à celle des trimestres précédents. Le trafic a été stable à 0,9 % par rapport à l’année dernière sur la base d’une forte demande en 2022. Le coefficient de remplissage a enregistré une diminution de 2,0 points par rapport à 2022 du fait d’une augmentation de la capacité dans les soutes. Le yield a également été en retrait, ce qui s’est traduit par une baisse de la recette unitaire de -31,8 % par tonne-kilomètre disponible à taux de change constant. Ce recul s'explique aussi par le fait que les années COVID ont créé une sorte de bulle qui ont fait beaucoup monté les prix, les capacités étant à l'époque en forte réduction à cause de la suspension d'exploitation des flottes passagers.

La maintenance performe bien, Transavia prend toujours plus d'essor

Au cours de l’année 2023, le chiffre d’affaires total de l'activité maintenance d'Air France-KLM a dépassé 4,2 milliards d'euros, en hausse de 18,3% par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires externe a fortement augmenté de +23,2 % (plus de 1,7 milliard d'euros) malgré les perturbations de la chaine d’approvisionnement et un marché de l’emploi tendu. Le carnet de commandes de maintenance a été évalué à 8,7 milliards de dollars (un peu plus de 8 milliards d'euros) au 31 décembre.

Au cours de l’année 2023, Transavia a poursuivi sa croissance pour répondre à la demande et satisfaire les attentes des clients avec une augmentation de la capacité de +13,6% par rapport à 2022. Dans l’ensemble, la compagnie a lancé 35 nouvelles lignes en 2023 vers diverses destinations en Europe et au-delà au départ de plusieurs aéroports français. Transavia a transporté un total de plus de 21,4 millions de passagers, soit une hausse de 16,9% par rapport à 2022. Le coefficient d'occupation moyen a atteint 89,1%, soit une hausse de 3,9 points par rapport à 2022. La filiale low cost d'Air France-KLM a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 19%.

“En 2023, nous avons tenu nos engagements en réalisant de solides performances opérationnelles et financières, tout en maintenant notre position de groupe aérien de référence en matière de développement durable. Parmi nos principales réalisations, nous sommes satisfaits d’avoir pu renforcer davantage notre bilan et d’avoir restauré les fonds propres du Groupe. Nous avons également passé une commande historique de cinquante Airbus A350, assortie de droits d'acquisition pour quarante appareils supplémentaires, accélérant ainsi le renouvellement de notre flotte. Ces avions de dernière génération permettent une réduction de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de l’empreinte sonore. Ils offrent également une expérience plus agréable à nos clients. Nous avons par ailleurs confirmé notre position de premier utilisateur mondial de carburant d'aviation durable, démontrant ainsi notre détermination à tirer le plein parti de ce levier décarbonation pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable. Je tiens à remercier tous les employés d'Air France-KLM qui ont travaillé sans relâche pour rendre ces réalisations possibles. En 2024, l'une de nos priorités sera de continuer à renforcer notre performance, en poursuivant la mise en œuvre de notre stratégie. Cette année sera doublement spéciale pour nous, avec d’une part le 20e anniversaire d'Air France-KLM, et la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en France, dont Air France est fière d'être le sponsor officiel. Nous sommes impatients d'accueillir le monde - athlètes, délégués, supporters et autres - en France et à bord de nos avions pour célébrer cet évènement planétaire", précise Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.