Emirates va relancer la plus longue route de son réseau

Pour répondre à la forte demande de voyages, Emirates a annoncé qu'elle relancerait à partir du 1er décembre des vols directs vers Kuala Lumpur (Malaisie) et Auckland (Nouvelle-Zélande) en Airbus A380. Pour l'instant, les deux destinations sont desservies en prolongation en Boeing 777-300ER. Les vols directs entre Dubaï et Auckland retrouveront ainsi leur statut de route la plus longue du réseau Emirates. Avec une distance totale de 14 200 kilomètres et un temps de vol d'environ 18 heures et 20 minutes (en fonction des vents, la route fait partie des plus longs vols commerciaux du transport aérien mondial. Le vol direct EK448 d'Emirates de Dubaï à Auckland décollera à 10h05 et arrivera à 11h05 le lendemain. Le vol retour partira d'Auckland à 21h15 et atterrira à Dubaï à 5h25 le lendemain. Le vol EK346 vers Kuala Lumpur décollera de Dubaï à 3h30 et atterrira à 14h35 en heure locale. Le vol retour décollera de Kuala Lumpur à 1h45 et arrivera à Dubaï à 5h05.

La compagnie de Dubaï accélère le déploiement de l'Airbus A380 pour répondre au redécollage de la demande. 32 destinations sont actuellement desservies sur une base régulière. D'autres seront annoncées dans les semaines et les mois à venir.