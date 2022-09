Emirates sélectionne le système AVANT Up de Thales pour sa flotte d'Airbus A350

Thales vient d'annoncer que la compagnie aérienne Emirates avait sélectionné le système IFE de dernière génération AVANT Up pour équiper sa flotte de 50 Airbus A350 qui seront livrés à partir de 2024. Le système AVANT Up présente des écrans de dernière génération 4K Optiq QLED HDR présentant plus de un milliard de couleurs. Les écrans sont aussi équipés d'une prise USB-C qui peut permettre aux passagers de charger leurs appareils personnels et de personnaliser l'expérience de divertissement en vol. Le système de Thales sera intégré avec les solutions de connectivité d'Emirates. Le système de divertissement en vol d'Emirates, "ice", présente un total de 5000 programmes de divertissement. Les écrans Optiq donnera aux passagers la possibilité d'avoir deux connections en Bluetooth et d'appairer des téléphones, des tablettes, des écouteurs et mêmes des manettes de jeux vidéos, tout en prenant en charge jusqu'à 70 watts de charge à l'écran pour les appareils des passagers, 10 watts à partir de l'USB-A et 60 watts de charge rapide à partir de l'USB-C. Emirates est aussi la première compagnie aérienne à choisir le système Pulse de Thales, déjà récompensé par un Crystal Cabin Award (catégorie Matériaux et Composants) lors de l'édition 2022 du salon Aircraft Interiors de Hambourg. L'écran Optiq 4K QLED HDR a aussi remporter le Crystal Cabin Award dans la catégorie IFE et DIgital. A noter que Thales va continuer à faire évoluer l'expérience de divertissement à bord, grâce à sa participation au Dubai Aviation XLab.

A noter que le système AVANT Up de Thales a aussi été sélectionné par American Airlines pour sa flotte de Boeing 787 et A321XLR, et par un autre client dont l'identité n'a pas encore été révélé.