Emirates recrute des commandants de bord pour ses Airbus A380

"Direct Entry Captains" : c'est le nom du programme de recrutement auquel Emirates invite tous les commandants de bord intéressés à s'inscrire pour intégrer la compagnie à bord d'un des Airbus A380 de la flotte d'Emirates. Pour cela, la compagnie de Dubaï lance une campagne de recrutement mondiale. Les pilotes intéressés peuvent participer à une séance d'information en ligne le 4 octobre à 11h (heure française) et assister à des journées portes ouvertes organisées dans certaines villes, mais également se tenir informé des opportunités sur le site www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.

3000 heures de vols minimum

Le programme "Direct Entry Captains" s'adresse aux commandants de bord techniquement qualifiés, cumulant au minimum 3 000 heures de vol récentes sur des gros-porteurs à commandes de vol électriques d'Airbus tels que l'A330, l'A340, l'A350 et l'A380. Les candidats doivent totaliser au moins 7 000 heures de vol sur des avions multimoteurs à équipage multiple, ainsi que répondre à certains autres critères d'admissibilité.

Un nouveau centre de formation opérationnel en mars 2024

Les nouveaux arrivants seront intégrés à une communauté de 4 200 personnels navigants, dont 1 515 pilotes d'A380. La flotte de gros porteurs d'Emirates est une des plus jeunes au monde, et comprend les emblématiques Airbus A380 et Boeing 777. Emirates commencera à recevoir sa flotte d'A350 mi-2024 et de Boeing 777-9 en 2025. La compagnie aérienne continue d'investir massivement pour former ses pilotes de manière innovante : les infrastructures actuelles comprennent dix simulateurs de vol. Le dernier centre de formation des pilotes de la compagnie, d'une valeur de 135 millions de dollars, devrait ouvrir ses portes en mars 2024. Ce site de 63 300 m2 augmentera la capacité de formation des pilotes de 54% et abritera six simulateurs de vols supplémentaires, notamment pour les Airbus A350 et les Boeing 777-9. Les pilotes ont également accès à une série de programmes de formation non techniques au sein de l'Emirates Aviation College et de l'Emirates Aviation University.