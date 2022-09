Emirates et United Airlines officialisent un partenariat stratégique

Comme Air&Cosmos l'avait annoncé au début du mois, Emirates et United Airlines viennent d'officialiser la signature d'un partenariat stratégique. A partir du mois de novembre, les clients Emirates voyageant à Chicago, San Francisco et Houston, pourront facilement connecter avec les vols United depuis et vers près de 200 villes du continent américain, avec un seul billet. Les deux compagnies mettront en place un accord interligne dans les huit aéroports américains desservis par Emirates : Boston, Dallas, Los Angeles, Miami, New York JFK, Orlando, Seattle et Washington DC.

Réciprocité pour les connexions à Dubaï

De plus, à compter de mars 2023, United desservira la ligne New York/Newark-Dubaï en direct. En prolongation, les clients pourront se rendre vers plus de 100 villes grâce à Emirates ou à sa filiale flydubai. Les billets pour le nouveau vol United vers Dubaï sont déjà disponibles à la vente. "Deux des compagnies aériennes les plus importantes et les plus connues au monde s'associent pour mieux connecter les voyageurs dans un contexte de forte reprise forte de la demande de voyage. Il s'agit d'un partenariat stratégique, qui permettra aux clients de bénéficier d'avantages considérables et qui rapprochera encore plus les Emirats arabes unis des Etats-Unis. Nous nous réjouissons du retour de United à Dubaï l'année prochaine, notre hub de Dubaï devenant une passerelle vers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient via le réseau combiné d'Emirates et de flydubai. Nous sommes impatients de développer notre partenariat avec United sur le long terme", déclare Sir Tim Clark, président d'Emirates.

La fin d'une longue période d'hostilité

Cet accord a aussi une portée historique dans la mesure où il clôt une longue période d'hostilité ouverte depuis que l'accord de ciel ouvert entre les Etats-Unis et les Emirats Arabes Unis signé en 1999 a permis aux compagnies du Golfe de fortement montée en puissance sur le marché américain. Les grandes compagnies américaines ont tenté de convaincre d'abord l'administration Obama, puis Trump de revenir sur les accords de ciel ouvert. Ces dernières dénonçaient une concurrence déloyale liées aux aides qui étaient apportées à Emirates, Qatar Airways et Etihad Airways par leur Etat d'origine. Entre temps, la crise du transport aérien international liée à la pandémie du Covid-19 est passée par là, et les compagnies américaines ont été elles-mêmes largement aidées par l'Etat fédéral américain... En tout cas, la hache de guerre a l'air d'être enterrée.