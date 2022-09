Emirates et United Airlines s'apprêteraient à annoncer un partage de code

Aujourd’hui, des échanges sur Twitter entre Emirates et United Airlines nous font part d’un éventuel partage de code. United a posté un vague message sur Twitter et a demandé si Emirates souhaitait "s'accrocher le 14 septembre". Emirates a alors répondu qu'elle rencontrerait United ce jour-là. Peu de temps après l'échange sur Twitter entre United et Emirates, une image a fait surface sur les médias sociaux. Il s'agit d'une invitation à un événement organisé par les deux compagnies aériennes le 14 septembre.