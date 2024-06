Emirates a ouvert son nouveau salon à Paris CDG

Emirates a récemment ouvert les portes de son nouveau salon tant attendu à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Cet espace exclusif Emirates de 925 m2 a été dévoilé pour accueillir les clients de Première Classe et de Classe Affaires, ainsi que les membres d'Emirates Skywards éligibles. La compagnie de Dubaï a investi plus de 3,5 millions AED (soit 864 000 euros) pour proposer une nouvelle expérience de salon à Paris, alliant confort et commodité.

Une capacité de 165 personnes

Situé au Terminal 2C de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, le nouveau salon Emirates peut accueillir jusqu'à 165 personnes. Les passagers peuvent bénéficier d'un design rénové et moderne avec de nouveaux meubles, des fauteuils et canapés confortables, des installations de douche offrant des produits VOYA, un Wi-Fi gratuit et une vue imprenable sur la piste de l'aéroport. Ils peuvent aussi accéder à une grande variété de plats soignés et de boissons, dont une grande variété de vins français de renommée et une sélection de champagnes Moët et Chandon.

32 salons d'aéroports dans le monde

Le nouveau lounge Emirates souligne l'engagement de la compagnie aérienne à offrir aux clients français des expériences de voyage de haute qualité. La compagnie aérienne exploite actuellement 39 lounges dans le monde, dont sept à Dubaï et 32 dans les grands aéroports du monde entier. Le partenariat de longue date d'Emirates avec Paris-Charles de Gaulle remonte à 1992. L'année dernière, la compagnie aérienne a collaboré avec Extime à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour offrir aux voyageurs premium un espace lounge dédié dans le Terminal 1. Emirates dessert actuellement la capitale française avec 21 vols hebdomadaires, y compris 3 vols quotidiens en A380. La compagnie dessert également Nice avec un service quotidien en A380, et Lyon avec un vol quotidien en Boeing 777 (qui deviendra un service quotidien en A350 à partir du 1er décembre). Le vaste réseau de plus de 130 destinations passagères de la compagnie offre aux clients français un accès à une multitude de connexions vers l'Asie, l'océan Indien, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Australasie.