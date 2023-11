Emirates a fait voler un Airbus A380 avec un moteur alimenté à 100% en SAF

Le 22 novembre dernier, la compagnie Emirates a fait voler pour la première fois au départ de l'aéroport international de Dubai un Airbus A380 propulsé à 100% de SAF dans un de ses moteurs. Alors que la limite d'emport est pour l'instant de 50% de SAF mélangé avec du kérosène fossile, le vol de l'Airbus A380 va permettre d'étudier les effets bénéfiques d'une utilisation plus importante de carburant d'aviation durable sur les émissions de carbone et sur la consommation de carburant.

L'apport nécessaire des "aromatiques"

Le SAF utilisé pour le vol de démonstration a été fourni par le raffineur finlandais Neste et était de type HEFA-SPK ( "hydroprocessed esters and fatty acids-synthetic paraffinic kerosene" ou esters et acides gras hydrotraités à la paraffine synthétique) auquel la firme Virent a rajouté des "aromatiques" fabriqués à partir de déchets végétaux. Ces aromatiques permettent d'assurer la bonne adhérence des joints en élastomère et d'éviter les fuites. Le SAF a alimenté un des quatre moteurs Engine Alliance GP7200, alors que du carburant conventionnel alimentait les trois autres moteurs. Le groupe auxiliaire de puissance ("APU" ou "Auxiliary Power Unit") PW980 de Pratt&Whitney Canada, qui alimente les systèmes de l'avion quand les moteurs ne tournent pas, fonctionnait également avec 100% de SAF.

Extension du partenariat Neste/Emirates

Le vol de démonstration utilisant du SAF de Neste suit la récente extension du partenariat entre le raffineur finlandais et Emirates pour la fourniture de plus de 9 000 tonnes de SAF au cours des années 2024 et 2025 pour opérer les vols d'Emirates au départ des aéroports d'Amsterdam Schiphol et Singapour-Changi.