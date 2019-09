Embraer livre le premier KC-390 à la force aérienne brésilienne

Embraer a livré aujourd'hui à l'armée de l'air brésilienne (FAB) le premier avion de transport biréacteur multi-missions KC-390 lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la base aérienne d'Anopolis, dans l'état de Gois, dans le centre-ouest du Brésil, commençant ainsi les préparatifs de l'entrée en service de l'avion au sein du First Troop Transport de la FAB. Embraer a réalisé une formation théorique et pratique auprès des équipages de la Force aérienne pour commencer les opérations.

Le KC-390 a été développé comme un projet conjoint entre l'armée de l'air brésilienne et Embraer. En 2014, la FAB a signé une commande ferme de 28 KC-390 et un soutien logistique initial. L'avion est produit à l'usine de Gavio Peixoto, dans l'État de Sao Paulo.



Le KC-390 a reçu le certificat de type de l'autorité brésilienne de l'aviation civile ANAC (Agência Nacional de Aviaçao Civil) en 2018, après avoir atteint la capacité opérationnelle initiale (CIO). Le KC-390, qui a été récemment commandé par le gouvernement portugais, peut effectuer diverses missions, y compris l'aide humanitaire, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies de forêt avec des capacités de transport de marchandises et de troupes, comme de ravitaillement aérien.



Équipé de deux turboréacteurs double-flux International Aero Engines V2500, d'une rampe arrière et d'un système de manutention de fret, le KC-390 est capable de transporter jusqu'à 26 tonnes de fret à une vitesse maximale de 470 noeuds (870 km/h), en décollant de pistes non pavées ou endommagées. L'avion peut transporter des troupes, des palettes, des véhicules blindés à roues et des hélicoptères.