Embraer lève le voile sur les nouvelles versions de ses Praetor 500 et 600

Une première évolution de la famille Praetor

Embraer a dévoilé les Praetor 600E et Praetor 500E de nouvelle génération, marquant la première évolution de la famille Praetor. Ces améliorations se concentrent essentiellement dans la cabine, lesquelles sont repensées, maximisant ainsi les missions plus longues que ces appareils sont capables d'effectuer. Les deux jets d'affaires du constructeur aéronautique brésilien ont été introduits sur le marché lors du salon NBAA d'octobre 2018. Sur le plan industriel, les Praetor 500 et 600 sont des versions améliorées des jets d'affaires super moyens Legacy 450 et 500 respectivement, qui offrent une plus grande autonomie. Ainsi le Praetor 600 a une autonomie de 4 018 nautiques (soit 7 440 km), tandis que le Praetor 500 a une autonomie de 3 340 nautiques (soit 6 190 km).

Une cabine hissée aux standards actuels

Le Praetor 600E introduit ainsi l'écran tactile Smart Window OLED 4K de 42 pouces (soit 106,6 cm), une fonctionnalité optionnelle qui permet la vidéoconférence, le streaming vidéo haute résolution et offre une vue en temps réel grâce à trois caméras montées à l'extérieur. Avec la possibilité de configurer un divan en face de l'écran, la cabine permet de la sorte d'organiser des réunions, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, etc. Les deux avions sont par ailleurs équipés d'un nouveau système de gestion de cabine (CMS), ainsi que d'un système de divertissement et d'éclairage en vol amélioré. Le nouveau CMS offre aux passagers un contrôle plus intuitif de l'environnement de la cabine via plusieurs interfaces, notamment une nouvelle application permettant de régler la température, la ventilation, l'éclairage, la lecture vidéo et l'audio. La connectivité est assurée par l'audio Bluetooth et le chargement sans fil, tandis que les tout nouveaux panneaux Smart Switch permettent d'accéder facilement aux commandes individuelles des sièges. Les commandes vocales et l'éclairage d'ambiance RVB sont disponibles en option.

De nouveaux sièges pour les longs vols

Dans le même ordre d'idées, les sièges ont également été repensés. Fabriqués par Embraer ils offrent un confort accru lors des vols longs. Ils sont notamment dotés d'un rembourrage à fermeté réglable, d'un double soutien lombaire, d'un appui-tête inclinable vers l'avant, d'un espace accru pour les jambes et d'un système de déverrouillage électrique pour des mouvements plus fluides. Un processus d'amarrage repensé permet des transitions plus rapides pour se reposer, tandis qu'une position lounge dédiée améliore la relaxation lors des longs vols.

E2VS

En plus de ces améliorations, la cuisine du Praetor 600E et celle du Praetor 500E ont été repensées afin de pouvoir servir davantage de repas lors de missions prolongées. Cela se traduit par un volume accru en termes de stockage, d'élimination des déchets, de tiroir à glace, etc. Les deux avions sont équipés de la suite avionique complète d'Embraer, qui comprend un système de commandes de vol électriques exclusif à cette classe, avec réduction active des turbulences et système de vision amélioré Embraer (E2VS). Les deux jets sont désormais équipés du système d'alerte et de détection de dépassement de piste (ROAAS) d'Embraer.