Embraer et Ufes effectuent leur premier essai d'avion autonome au Brésil

L'ensemble de détection et de navigation d'image a conduit l'avion de démonstration de technologie de systèmes autonomes à travers la piste, la zone de taxi et le patio indépendamment, sans aide extérieure. Un pilote a suivi le fonctionnement du poste de pilotage en cas d'interférence. L'essai a eu lieu dans la dernière semaine du mois d'août, à l'unité Embraer à Gavio Peixoto, dans l'État de Sao Paulo.

Au cours des six derniers mois, des chercheurs d'Embraer et d'Ufes ont travaillé ensemble sur des modèles mathématiques et informatiques d'automatisation, de développement de logiciels, de matériel, de kit de capteurs laser, de GPS et de caméras, ainsi que sur l'intégration des systèmes sur une plate-forme avion. Le système de navigation terrestre autonome a été testé dans un simulateur lors d'évaluations préliminaires avant son fonctionnement réel.

« Notre stratégie de développement technologique dans les systèmes autonomes vise à positionner le pays à l'avant-garde des processus d'intelligence artificielle dans une variété d'applications », a déclaré Daniel Moczydlower, vice-président exécutif de l'ingénierie chez Embraer.



Le système intégré d'intelligence artificielle surveillait les conditions externes et internes de l'avion, qui agit indépendamment sur les commandes d'accélération, de direction et de freinage. Il a effectué avec précision le parcours le long de la trajectoire indiquée. La plate-forme avion qui a servi aux essais - qui est la même que celle utilisée pour le développement des jets Legacy 500 et Praetor 600 - a bénéficié du système Intelligent Autonomous Robotic Automobile (IARA), résultat d'une recherche sur les voitures autonomes qui a débuté en 2009, au Laboratoire d'informatique haute performance de l'Ufes (LCAD).

« Ce succès démontre l'excellence de ce que nous avons développé à l'Ufes au cours des 10 dernières années dans les domaines des véhicules autonomes et de l'intelligence artificielle. Cela nous place une fois de plus à l'avant-garde scientifique dans ces domaines à travers le monde. Faire tout cela en partenariat avec Embraer nous remplit de fierté et de satisfaction », a déclaré le professeur Alberto Ferreira de Souza, coordinateur du projet.