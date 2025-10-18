Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde

Embraer et Mahindra signent un partenariat

Dans le cadre de la concrétisation de la vision indienne « Atmanirbhar Bharat » ou Inde autonome, Embraer Defense & Security et le groupe Mahindra ont signé un accord de coopération stratégique afin de faire progresser la solution C-390 Millennium pour le programme d'avions de transport moyen (MTA) de l'armée de l'air indienne. Cet accord a été signé lors de l'inauguration du bureau national d'Embraer à Aerocity, New Delhi. Le but est de remplacer les vieillissants Antonov An-32 et autres IIliouchine Il-76. L'inde a précédemment lancé un processus de RFI (Request For Information) en décembre 2022. L'armée de l'air indienne a demandé à ce que lui soit précisé « l'ordre de grandeur approximatif du coût des avions et des équipements associés » pour un lot de 40, 60 et 80 avions. L'IAF a besoin que les avions puissent être utilisés à partir de pistes non préparées, comme les terrains d'atterrissage avancés de l'Inde au Ladakh et dans le nord-est de l'Inde.

L'inde, plaque tournante du C-390

L'accord s'appuie sur le protocole d'accord signé en février 2024 à l'ambassade du Brésil à New Delhi, élargissant le champ de la coopération pour inclure le marketing conjoint, l'industrialisation et le développement de l'Inde en tant que plaque tournante pour le C-390 Millennium. Depuis la signature, l'avion C-390 Millennium a encore élargi sa base d'opérateurs à l'échelle mondiale, puisque récemment la Suède a officialisé sa commande de quatre appareils.

Identifier les opportunités

Embraer et le groupe Mahindra travailleront en étroite collaboration avec les parties prenantes du pays et s'engageront auprès de l'écosystème militaire et aérospatial indien afin d'identifier les opportunités en matière de fabrication locale, d'installations d'assemblage, de chaîne d'approvisionnement et d'activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO). L'ambition à long terme est de positionner l'Inde comme pôle de fabrication et de soutien pour l'avion C-390 Millennium, répondant à la fois aux besoins nationaux et régionaux. Ce partenariat associe l'innovation aérospatiale de classe mondiale du Brésil aux compétences de fabrication de l'Inde et contribue au renforcement des liens entre les deux nations, tout en positionnant l'Inde comme un pôle potentiel pour l'avion C-390 Millennium dans la région.

L'A400M et le C-130J concurrents

Face à Embraer se positionnent le Lockheed C-130J Super Hercules et l'Airbus A400M. Lockheed Martin a annoncé en septembre 2024 un partenariat avec Tata Advanced Systems. En août 2025, Rolls-Royce a annoncé son intention d'établir un site MRO afin de faciliter les opérations de maintenance des turbopropulseurs AE 2100 qui motorisent les C-130J. Car l'inde exploite déjà le C-130J, dont un total de 12 appareils ont été commandés dont 6 sont exploités par les forces spéciales. De son côté, Airbus a déjà un partenariat avec Tata Advanced Systems, dans le cadre de la production des C-295 dont 55 appareils ont été commandés.