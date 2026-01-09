Boeing redevient le numéro un devant Airbus

Réservé aux abonnés
Après six ans d’une domination quasi sans partage, l’avionneur européen doit laisser la main à son concurrent américain. Celui-ci profite de la dynamique du marché long-courrier pour s’adjuger la place de meilleur vendeur.
Airbus aura vendu des avions jusqu’aux toutes dernières heures de 2025. L’avionneur s’est montré particulièrement actif en Chine avec quelques opérations d’envergure (dont une partie reste à con rmer). Mais cela reste insuffisant pour renverser la vapeur face à un Boeing particulièrement actif tout au long de l’année. Le constat
