Boeing redevient le numéro un devant Airbus
Boeing redevient le numéro un devant Airbus
© Boeing
Léo Barnier
Anonyme

publié le 09 janvier 2026 à 10:00

1217 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Boeing redevient le numéro un devant Airbus

Après six ans d’une domination quasi sans partage, l’avionneur européen doit laisser la main à son concurrent américain. Celui-ci profite de la dynamique du marché long-courrier pour s’adjuger la place de meilleur vendeur.

Airbus aura vendu des avions jusqu’aux toutes dernières heures de 2025. L’avionneur s’est montré particulièrement actif en Chine avec quelques opérations d’envergure (dont une partie reste à con rmer). Mais cela reste insuffisant pour renverser la vapeur face à un Boeing particulièrement actif tout au long de l’année. Le constat

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Un astronaute souffrant dans l’ISS, le décollage de Sophie Adenot avancé
Espace

Un astronaute souffrant dans l’ISS, le décollage de Sophie Adenot avancé

Ce 8 janvier, la Nasa a annoncé que l’équipage Crew-11, actuellement à bord de l’ISS, va redescendre prématurément à cause du problème de santé d’un des astronautes. Par conséquent, Sophie Adenot et l ...

Première commande américaine pour Elixir
Industrie

Première commande américaine pour Elixir

L’avionneur français a annoncé ce 8 janvier sa première commande ferme américaine. La société va livrer 10 avions à Cirrus Aviation. Elixir compte actuellement plus de 200 précommandes aux Etats-Unis.

L’agence spatiale européenne annonce une très riche année 2026
Espace

L’agence spatiale européenne annonce une très riche année 2026

2026 sera une fois de plus un très bon cru pour l’ESA, avec un nombre record de missions spatiales impliquant l’agence. Quelques incertitudes demeurent, dont le positionnement de l’agence vis-à-vis de ...

Léo Barnier
Anonyme
09/01/2026 10:00
1217 mots

Boeing redevient le numéro un devant Airbus

Boeing redevient le numéro un devant Airbus

Après six ans d’une domination quasi sans partage, l’avionneur européen doit laisser la main à son concurrent américain. Celui-ci profite de la dynamique du marché long-courrier pour s’adjuger la place de meilleur vendeur.

Boeing redevient le numéro un devant Airbus
Boeing redevient le numéro un devant Airbus

Airbus aura vendu des avions jusqu’aux toutes dernières heures de 2025. L’avionneur s’est montré particulièrement actif en Chine avec quelques opérations d’envergure (dont une partie reste à con rmer). Mais cela reste insuffisant pour renverser la vapeur face à un Boeing particulièrement actif tout au long de l’année. Le constat est dès lors implacable : selon notre décompte – dans l’attente

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Un astronaute souffrant dans l’ISS, le décollage de Sophie Adenot avancé
Espace

Un astronaute souffrant dans l’ISS, le décollage de Sophie Adenot avancé
Première commande américaine pour Elixir
Industrie

Première commande américaine pour Elixir
L’agence spatiale européenne annonce une très riche année 2026
Espace

L’agence spatiale européenne annonce une très riche année 2026