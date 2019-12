Embraer et l'armée de l'air brésilienne étudient le développement d'un nouvel avion de transport militaire léger

Embraer et l'armée de l'air brésilienne étudient le développement conjoint d'un nouvel avion de transport militaire léger. L'étude cherche à identifier des alternatives et des solutions pour répondre aux besoins opérationnels de la force aérienne brésilienne (FAB), en particulier dans la région amazonienne, y compris les pistes non pavées, courtes et endommagées situées dans des zones reculées.

L'étude cherchera également à explorer de nouvelles technologies pour fournir des solutions telles que différentes architectures de systèmes, des solutions de plate-forme innovantes et propulsion hybride-électrique, entre autres. La force aérienne brésilienne qui a reçu en 2019 ses premiers KC-390, avion de transport militaire tactique multi-missions, cherche avec cette étude à compléter et à moderniser ses capacités de transport dans les segments plus petits, afin de répondre aux besoins du Brésil.

L'étude couvrira également la demande du marché mondial pour le nouvel avion. Selon l'accord, Embraer réalisera des études de marché pour le développement du nouvel avion, tandis que la FAB apportera son expertise concernant l'exploitation d'avions dans ce segment.



« Le but de ce mémorandum est d'officialiser l'intention d'Embraer de développer un avion de transport léger pour transporter du fret et du personnel. La participation de l'armée de l'air brésilienne concerne principalement le partage de l'expertise, basée sur des projets qu'Embraer et l'armée de l'air brésilienne ont déjà développés en partenariat, pour répondre aux besoins de l'armée de l'air au fil du temps », a déclaré le Lieutenant-Brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez, commandant de l'armée de l'air brésilienne.