Embraer débute l'assemblage du premier C-390 destiné à l'Autriche

Le premier C-390 autrichien est en cours d'assemblage

Embraer a officiellement commencé l'assemblage structurel du premier biréacteur C-390 Millennium destiné à l'Autriche. Cette étape majeure s'est déroulée lors d'une cérémonie officielle organisée sur le site de production de Gavião Peixoto, en présence d'une délégation de représentants du gouvernement autrichien. Ce premier C-390 est destiné à remplacer les vieillissants C-130 acquis d'occasion par l'Autriche. Les Hercules cumulent pas moins de 56 ans de service, dont 20 passés au sein de l'armée autrichienne. Leur maintenance est devenue trop importante et surtout trop onéreuse. L'Autriche va ainsi acquérir 4 exemplaires du C-390, dont le 1er pouvant être livré en 2026 ou 2027.

C et KC-390

Avec une charge utile maximale de 26 tonnes, une vitesse maximale de 470 nœuds (soit environ 870 km/h), l'appareil doté d'une grande soute équipée d'une rampe arrière et son train d'atterrissage robuste lui permettent de se poser et de décoller des pistes non revêtues. Le C-390 Millennium peut remplir un large éventail de missions militaires et civiles telles que le transport de fret, de personnel et de véhicules, les opérations de maintien de la paix, les opérations spéciales, le soutien humanitaire, l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies, le ravitaillement en vol et la gestion des catastrophes. L'avion configuré avec un équipement de ravitaillement en vol, portant la désignation KC-390, peut opérer à la fois comme ravitailleur et comme récepteur, dans ce cas également en recevant du carburant d'un autre KC-390 à l'aide de nacelles installées sous les ailes.

Les pays d'Europe pour clients majoritaires

Depuis son entrée en service auprès de l'armée de l'air brésilienne en 2019, de l'armée de l'air portugaise en 2023 et, plus récemment, de l'armée de l'air hongroise en 2024, le C-390 a accumulé plus de 16 300 heures de vol. Outre le Brésil, le Portugal et la Hongrie, les Pays-Bas ont annoncé leur choix pour le Millenium en 2022. En 2023, l'Autriche, la République tchèque et la République de Corée ont également choisi le C-390. En 2024, la Suède, la Slovaquie et un client non divulgué ont également opté pour le C-390.