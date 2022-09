Embraer a terminé les essais du C-390 bombardier d'eau

Fin de la campagne de certification du MAFFS II...

Embraer a terminé les essais en vol de la campagne de certification du système modulaire aéroporté de lutte contre les incendies (MAFFS II), qui confère au C-390 Millennium la capacité requise pour effectuer des missions de lutte contre les incendies. Les essais, réalisés dans les installations d'Embraer à Gavião Peixoto, dans l'État de São Paulo, au Brésil, représentent une avancée importante dans la campagne de certification de cette capacité par l'autorité de certification militaire brésilienne (IFI). Après la certification, la capacité de lutte contre les incendies sera à la disposition des opérateurs de l'avion.

... Capable de déployer jusqu'à 11 300 litres d'eau

Le MAFFS II est un système de lutte contre les incendies capable de déployer jusqu'à 11 300 litres, avec ou sans retardateur de feu, selon les critères standard de niveau de couverture du sol et dans différents types de terrain. Conçu pour s'interfacer avec le système de manutention de fret (CHS) de l'avion, le MAFFS II est rapidement installé dans la soute de l'avion, en utilisant uniquement sa propre remorque. Le système ne nécessite que la puissance de l'avion pour fonctionner.

Plusieurs largages

La conclusion de ces tests, qui comprenaient plusieurs largages en vol, a prouvé la capacité du système à s'intégrer à l'avion, et a démontré selon l'avionneur de bons aspects de qualité de vol et de manœuvrabilité, qui sont nécessaires pour ce type d'opération à basse vitesse. Le C-390 Millennium et sa configuration de ravitaillement en vol, le KC-390, constituent la nouvelle génération d'avions de transport militaire multi-missions de l'avionneur brésilien.