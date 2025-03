Elixir verra son avion exploité aussi en Ecosse

L'Elixir en Ecosse

Le constructeur aéronautique français et rochelais continue de surfer la vague du succès de la commercialisation de son monomoteur Elixir. Alors qu'Elixir Aircraft a fait certifier son appareil par la CAA (Civil Aviation Authority, l'équivalent de la DGAC version britannique) fin 2024, l'appareil qui vient d'être officiellement livré sur le site de La Rochelle sera désormais exploité en Ecosse. Plus exactement par Rubric Aviation, qui utilisera l'Elixir au sein de la flotte de l'école Fife Flight Centre, située à Fife. « L'arrivée des avions Elixir à Fife [permettra] de placer la technologie de pointe du glass cockpit au cœur de nos formations. Ces appareils ultramodernes permettront aux futurs pilotes de passer sans encombre de leurs premiers vols au poste de pilotage moderne » a déclaré James Watt, instructeur de Fife Flight Centre.

Accélérer la production et ouvrir de nouvelles usines

L'avionneur rochelais a précédemment dû accélérer la production de son appareil et a également annoncé l'ouverture d'une usine américaine. Situé sur l'aéroport de Sarasota Bradenton (FL), ce site sera principalement consacré au ré-assemblage initial des avions livrés aux clients américains. Plus de 200 avions Elixir ont été commandés (commandes fermes et précommandes) par le marché américain en 2024. Environ 200 personnes seront employées à Sarasota, portant l'effectif total à 400 collaborateurs.

Plus de 300 avions en commande

30 Elixir sont actuellement en exploitation, plus de 300 exemplaires de l'avion de 4e génération Elixir sont au carnet de commandes (fermes, précommandes et lettres d'intention). Début 2024, Elixir Aircraft a annoncé la clôture du financement de son développement pour les 5 prochaines années avec un budget de 40 millions d'euros. Elixir Aircraft prépare par ailleurs l'ouverture d'une nouvelle usine de 15 000 m2 à La Rochelle.